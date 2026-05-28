Garlasco, spuntano i diari e le ricerche web di Sempio: c’è anche un test sugli psico-killer (video)

Foto: La7 / Ignoto X

Lo scoop di Ignoto X

“Le mie paure più grandi: essere rifiutato, perdere il controllo”, è una delle frasi contenuta nelle 152 pagine che compongono le agendine di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Le agendine, sequestrate nel 2025, sono ora parte degli atti con cui la Procura di Pavia ha chiuso le indagini. I contenuti saranno pubblicati dal settimanale Giallo (Cairo Editore) e sono stati resi noti anche dal programma “Ignoto X”, de “La7”, andato in onda ieri sera con un servizio sui contenuti dei diari segreti di Andrea Sempio, da cui emerge il ritratto di un uomo tormentato dal bullismo, dall’autolesionismo, ma anche delle ricerche web inquietanti, come il “Test psicologico killer” cercato nel 2014.

I diari e le ricerche web di Andrea Sempio