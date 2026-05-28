Lo scoop di Ignoto X
Garlasco, spuntano i diari e le ricerche web di Sempio: c’è anche un test sugli psico-killer (video)
“Le mie paure più grandi: essere rifiutato, perdere il controllo”, è una delle frasi contenuta nelle 152 pagine che compongono le agendine di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Le agendine, sequestrate nel 2025, sono ora parte degli atti con cui la Procura di Pavia ha chiuso le indagini. I contenuti saranno pubblicati dal settimanale Giallo (Cairo Editore) e sono stati resi noti anche dal programma “Ignoto X”, de “La7”, andato in onda ieri sera con un servizio sui contenuti dei diari segreti di Andrea Sempio, da cui emerge il ritratto di un uomo tormentato dal bullismo, dall’autolesionismo, ma anche delle ricerche web inquietanti, come il “Test psicologico killer” cercato nel 2014.
I diari e le ricerche web di Andrea Sempio
Sempio scrive del suo passato, del presente e come immagina il futuro. Ne emerge il profilo di un ragazzo, poi uomo, molto inquieto e problematico, in cerca di donne che non trova, sempre con gli stessi desideri, che teme di perdere il controllo, ma anche ossessionato dalla vicenda giudiziaria di Alberto Stasi, in contatto continuo con Marco Poggi e con la famiglia Poggi e anche con l’avvocato Tizzoni (il legale di parte civile che difende la famiglia Poggi, ndr)». Tra le pagine, si legge: «La mia vita ha passato sfighe, sfortune, risate, merda e colpi di culo. Ho un disperato bisogno di approvazione»; «Sognato il carcere»; «Sognato me che accoltellavo gente»; «Fotina di c. Ne rubai di più belle»; «Attacchi di panico»; «Commesso grossi errori»; «Commesso cose brutte». Ma i diari sono anche fatti di pagine strappate: dopo il liceo e prima di incominciare a lavorare nel negozio di telefonia, la vita di Sempio è quella di un fantasma, anche nelle agendine. E l’omicidio di Chiara Poggi non viene mai annotato.
Il video di Ignoto X
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