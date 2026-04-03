Maltempo, è ancora emergenza al centrosud. Un paese isolato nel foggiano, disagi in Molise e Abruzzo

Si va verso un miglioramento

Protezione civile e vigili del fuoco al lavoro. Chiuse diverse strade. L'emergenza dovrebbe finire nelle prossime ore

E’ ancora emergenza maltempo al centrosud. Abruzzo, Molise e Puglia le regioni più colpite, con un paese nel foggiano rimasto isolato. Immediati gli interventi della Protezione civile e dei vigili del fuoco, mentre si attende un miglioramento climatico già per Pasqua.

Il maltempo in Puglia e il paese isolato

Continuano le operazioni di svuotamento di acqua e fango da locali al piano terra e negli scantinati nella zona di Borgo Incoronata alla periferia di Foggia, dove nei giorni scorsi a causa delle piogge persistenti e incessanti è esondato il torrente Cervaro. Ad intervenire tra gli altri la Protezione civile. Un paio di persone da due giorni sono ospiti nella canonica del santuario dell’Incoronata e continueranno a stare lì finché la situazione non tornerà alla normalità. Nonostante le piogge di questa notte e di stamattina è in via di miglioramento la situazione del rischio idraulico in provincia di Foggia in particolare nei bacini fluviali.

La situazione in Molise

Forte maltempo anche in Molise, dove sono state chiuse diverse strade per allagamenti e frane. “I danni alle imprese nell’area industriale di Termoli non sono ancora quantificabili. Ci sono stati allagamenti, stiamo verificando con gli associati e sembra che comunque siano limitati in alcuni casi ma non è confermabile fino a quando non avremo danni certi. C’è da dire che l’allarme ha funzionato e si è riusciti a mettere in salvo alcuni macchinari. Ma per saperne di più dobbiamo aspettare le prossime ore per potere fare una valutazione seria”, dice Confindustria locale. Disperso un uomo di 53 anni.

Il maltempo in Abruzzo e Marche

La tempesta Erminio ha veicolato masse d’aria artica sull’Italia e determinato un’intensa perturbazione che ha riportato le regioni Appenniniche del Centro – Sud a condizioni invernali, con temperature rigide, venti di tramontana e grecale di forte intensità e considerevoli apporti di neve fresca. Le situazioni più rilevanti si stanno registrando su tutti i massicci dell’Italia centrale, dalle Marche al Molise, con condizioni particolarmente critiche sui rilievi del Gran Sasso e della Majella.

Previsto un miglioramento già in queste ore

La situazione climatica dovrebbe migliorare già nelle prossime ore. E’ prevista un’attenuazione delle piogge e per il week end pasquale un deciso miglioramento che coinciderà con un aumento delle temperature. Una tregua che si spera possa finalmente dare inizio alla primavera.