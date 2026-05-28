Amministrative, un altro record della destra: il consigliere più giovane d’Italia è di FdI ed ha appena 18 anni

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Un'altro record

Si chiama Gabriele Bernabini ed ha compiuto 18 anni lo scorso 4 maggio. Per lui i tempi delle elezioni sono già lontani e ora intende impegnarsi seriamente per portare avanti il lavoro assieme all'amministrazione di centrodestra

Le ultime elezioni comunali hanno visto un netto trionfo della destra, a scapito di un “campo largo” che pensava di essere in rimonta, ma è stato battuto anche sul record del più giovane candidato eletto. A Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, ha trionfato il 18enne Gabriele Bernabini di Fratelli d’Italia, che ha compiuto la maggiore età proprio il 4 maggio scorso. Per lui, come ha tenuto a precisare in una nota, il nuovo incarico «rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo onorare al massimo. Ringrazio di cuore i cittadini per la fiducia e l’intera comunità di Gioventù Nazionale per il sostegno fondamentale». Poi ha evidenziato che «portare la voce dei giovani in Consiglio significa dare spazio a idee nuove e a una visione lungimirante, dimostrando che le nuove generazioni sono pronte a incidere già nel presente e a contribuire al governo del territorio».

Gabriele Bernabini: il più giovane consigliere comunale d’Italia è stato eletto con FdI

Il 18enne è stato eletto con la lista di centrodestra a supporto del nuovo sindaco Simone Mercatelli, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Le urne hanno parlato e Bernabini è già deciso a concentrarsi sulla nuova fase: «Ora la campagna elettorale lascia spazio all’impegno concreto tra i banchi dell’amministrazione, con una comunicazione trasparente, costante e diretta per ridurre le distanze tra comune e cittadini. Siamo pronti a servire Verghereto». Anche Nicholas Pellegrini, coordinatore provinciale dei giovani di FdI, ha sottolineato l’importanza dell’evento: «La sua elezione, come più giovane consigliere comunale d’Italia è un segnale importante. Sempre più giovani scelgono di assumersi responsabilità nelle istituzioni e di contribuire nel concreto alla vita delle proprie comunità».