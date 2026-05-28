Sechi sotto scorta sfida gli anarchici: “Eccomi qua, cannibali”. Poi la nota intima: “La mia vita cambiata in mezza giornata”

Foto: Porta a Porta / Giuliano Del Gatto (Marzo 2026)

Sotto minaccia e sotto tutela

Al netto di Giuseppe Conte, che dopo le stilettate di martedì sera in diretta tv indirizzate al direttore Sechi, oggi fa un passo (da coccodrillo?) indietro, minacce e intimidazioni al direttore di Libero tornano al centro della cronaca nera e di quella politica.

Dopo le stilettate tv, Conte telefona a Sechi e gli esprime solidarietà sulle minacce anarchiche

Secondo quanto si apprende, il presidente M5s Giuseppe Conte, ha telefonato al giornalista nel mirino intimidatorio degli anarchici per esprimergli la solidarietà sua e della comunità pentastellata, condannando con fermezza le derive violente che in nessun caso possono minare la libertà di espressione e il diritto di parola di un cittadino. E, viene aggiungere, la libertà di stampa di un giornalista che, come ribadito ieri dal governo, è presidio imprescindibile di una società che voglia dirsi democratica.

Sechi sotto scorta: «In mezza giornata la mia vita è cambiata»

A scatenare la reazione della galassia legata ad Alfredo Cospito è stato il commento di Sechi sull’esplosione nel Casale del Sellaretto, a Roma, costata la vita a due anarchici intenti a fabbricare una bomba. E allora, in un potente editoriale, Sechi ha ricostruito il momento in cui il prefetto e il questore gli hanno comunicato la necessità della scorta: «Protesto: “Non voglio la scorta, non l’ho mai chiesta…” Replica secca: “Non puoi decidere tu… È una minaccia diretta, sulla tua persona”. E nel giro di una mezza giornata la mia vita è cambiata. Sono diventato un bersaglio del terrorismo anarchico perché penso e scrivo».

Di più. Il direttore descrive la perdita della propria quotidianità e la vicinanza ai servitori dello Stato: «È sparita del tutto l’invenzione dell’agenda all’ultimo momento… I miei spostamenti sono monitorati. Gli agenti di polizia stanno sempre con me. Il “loro lavoro” si chiama spirito repubblicano».

L’editoriale di Sechi in pillole

E, come è inevitabile che sia, il pensiero di Sechi corre ai fantasmi del passato e alla propria famiglia. «Ho studiato il caso di Marco Biagi, ucciso dalle Nuove Brigate Rosse… So bene che chi scrive è una preda potenziale del terrorismo. Un trofeo da esibire nella lotta ideologica. La violenza verbale è uno tsunami… Ma lo spartiacque tra la minaccia degli esagitati dei social e l’essere diventato un bersaglio degli anarchici legati al “gruppo Cospito” è nella polvere da sparo».

«So bene che chi scrive è un trofeo da esibire nella lotta ideologica»

E alla fine di recriminazioni e pensieri, dolore, rabbia e preoccupazione, indignazione e voglia di rivalsa, il direttore lancia una sfida aperta ai suoi persecutori, rivendicando la propria totale libertà intellettuale: «Eccomi qua, cannibali. Avete cambiato la mia vita. Ma io continuo a scrivere. Per non perderla».