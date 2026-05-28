Una golosa soddisfazione per l’Italia, il nostro gelato è il migliore al mondo: Carlo Guerriero vince il primo premio

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Anche altri italiani in vetta

Il miglior gelato al mondo è quello di Carlo Guerriero, della Cremeria gelato italiano di Cadice in Spagna, che si è aggiudicato il primo posto nella classifica mondiale del Gelato Festival World Ranking. L’evento di premiazione si è svolto in partnership con Carpigiani e Sigep World di Italian Exhibition Group, a Palazzo Grazioli nella sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli. La graduatoria è stata stilata da Gelato Festival World Masters, che seleziona e valorizza i migliori professionisti del gelato artigianale, oltre ad organizzare la più importante competizione internazionale dedicata ai gelatieri singoli.

Il miglior gelato al mondo è quello italiano: Carlo Guerriero ha ricevuto il primo premio

Dopo Guerriero, nella seconda posizione per Tomasz Szypuła, della gelateria Szypuła 1974 di Baborów, in Polonia. La terza classificata è stata Elisabeth Stolz, dell’Osteria Hubenbauer di Varna di Bolzano. A definire il posizionamento dei maestri gelatieri contribuiscono le performance ottenute nelle competizioni del circuito e una valutazione che tiene conto di alcuni elementi fondamentali come gusto, creatività e presentazione estetica. Dai laboratori europei alle gelaterie americane, dalle nuove scene emergenti ai Paesi di più lunga tradizione, il ranking ha messo in luce due professionisti italiani capaci di trasformare materie prime, sensibilità territoriali e ricerca tecnica in esperienze di gusto sempre nuove. Si tratta di una bussola per comprendere il culto del gelato artigianale nel mondo, quali Paesi ne guidano l’evoluzione e quali maestri ne stanno scrivendo le pagine più interessanti.

Tanti Italiani nella parte alta della classifica

L’edizione 2026 ha confermato la forza globale del settore e allo stesso tempo ha regalato una gioia speciale all’Italia: nella Top 10 compaiono infatti 7 gelatieri italiani tra cui Maurizio Melani, titolare di gelaterie in Spagna ed Elisabeth Stolz di Bolzano con un nuovo ingresso. Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato anche il nuovo ingresso di Ádám Fazekas (Budapest), già campione mondiale 2021, nella Hall of Fame di Gelato Festival World Ranking.