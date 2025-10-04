Indegna gogna grillina su Mario Sechi con tanto di video truccato: solidarietà dal centrodestra

La denuncia

La presidente pentastellata della Vigilanza Rai altera le parole del direttore di Libero su Gaza. Per FdI e Forza Italia è un comportamento inaccettabile

Mario Sechi, direttore di Libero, lapidato sui social per un video taroccato da una parlamentare di Cinquestelle, Barbara Floridia, che è presidente della Commissione di vigilanza sulla Rai. Un video nel quale, tagliando e cucendo, il giornalista sembrava auspicare che le imbarcazioni della Flotilla venissero affondate da Israele. Una frase presa appositamente togliendo tutto il ragionamento e il contesto. E il centrodestra è insorto contro la Floridia.

FdI: “Operazione indegna”

Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, e Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia attaccano duramente Barbara Floridia. “È gravissimo che la presidente della Vigilanza Rai Floridia per attaccare il direttore di Libero, Mario Sechi, abbia fatto ricorso a un video taroccato pubblicandolo sui suoi canali social. Un comportamento inaccettabile, una vera e propria intimidazione compiuta peraltro da un esponente istituzionale che dovrebbe attenersi a un codice di condotta ancora più irreprensibile. Ci attendiamo le scuse, e non di maniera, per un gesto che rischia di rendere Sechi bersaglio delle violenza pro-Pal”, dice Bignami.

Per Donzelli, “Al direttore di Libero va la nostra totale solidarietà per un atto gratuito dei soliti moralizzatori della sinistra che impartiscono ogni giorno lezioni su pluralismo e correttezza della stampa. Buonsenso vorrebbe che Floridia si scusasse: il suo capo politico Conte che ne pensa?“. Anche il ministro del turismo, Daniela Santanché, censura il grave comportamento della parlamentare pentastellata.

Forza Italia: “Floridia vigili su se stessa”

I membri della commissione vigilanza Rai di Forza Italia attaccano Barbara Floridia: “Si è estrapolata una frase per additare anche all’ira delle piazze un direttore che ha fatto più volte in televisione, analisi serie ed equilibrate. Si prendono cinque secondi e si indica il nemico. Questo atto della senatrice Floridia è orrendo ed implica anche delle responsabilità gravissime, di ordine morale e non solo. Chi si comporta in questo modo non può certo essere garante di libertà, di pluralismo o svolgere funzioni di vigilanza. La Floridia dovrebbe, in primo luogo, vigilare su se stessa”.