Palazzo Chigi, Mario Sechi nominato capo ufficio stampa della presidenza del Consiglio

Mario Sechi è il nuovo Capo dell’Ufficio stampa e relazioni con i media della presidenza del Consiglio. A darne notizia è una nota di palazzo Chigi. Il giornalista, 55 anni, è attualmente direttore dell’agenzia Agi, in passato ha diretto Il Tempo e l’Unione Sarda e ha lavorato a Il Giornale, a Panorama e al Foglio. Dal 6 marzo, dunque, Sechi curerà la comunicazione di Giorgia Meloni, che già poteva contare su Fabrizio Alfano, anch’egli ex giornalista dell’Agi. Ad affiancare Meloni a Palazzo Chigi c’è anche la storica portavoce, Giovanna Ianniello, che coordina la comunicazione istituzionale.

Mario Sechi, l’esperienza giornalistica

Giornalista di grande esperienza e qualità , Mario Sechi, classe 1968, sardo, ha iniziato la sua carriera all’Indipendente sotto la direzione di Vittorio Feltri. Il direttore di Libero in un articolo di pochi giorni fa ne ha tessuto le lodi, raccontando di averlo voluto con sé al Giornale di via Negri; promuovendolo prima alla guida della redazione ligure, poi alla guida ben più prestigiosa redazione milanese. L’esperienza giornalistica è di prim’ordine. Ha diretto per qualche anno dal 1998 al 2001 l’Unione Sarda e poi il Tempo dal 2010 al 2013. Notevole anche la sua esperienza non solo nella stampa quotidiana ma anche in quella settimanale. E’ stato vicedirettore di Panorama. Spesso presente in tv, è apprezzato opinionista nei talk-show, molto stimato per la sua lucidità e il suo equilibrio. Invitato prima in molte trasmissioni di Mediaset, ma anche molto spesso da Bruno Vespa a Porta a Porta. L’Eni, sotto la guida dell’amministratore delegato Claudio Descalzi, da azionista dell’Agenzia giornalistica italiana, lo ha nominato direttore dell’Agi. Ruola che ricopre tutt’ora.