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Persone approfittano della giornata soleggiata al Parco Sempione, Milano, 2 aprile 2026. Ultime 24 ore di allerta meteo poi, per il ponte di Pasqua, arrivano il sole e il caldo con i termometri che arriveranno a sfiorare i 25°C.. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
Foto: ansa / DANIEL DAL ZENNARO

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Colpo di scena sulla Pasqua: cambia tutto nel meteo. Basta gelo, arriva il primo scorcio d’estate

Cronaca - di Robert Perdicchi - 3 Aprile 2026 alle 10:05

Dopo i giorni di maltempo estremo che hanno flagellato l’Italia, proprio in coincidenza con le festività l’Anticiclone delle Azzorre farà il suo trionfale ritorno. L’alta pressione oceanica spazzerà via il gelo, portando bel tempo ovunque con temperature fino ed oltre i 25°C. E sì, anche la temutissima Pasquetta è ufficialmente salva.

Prima di cantare vittoria, però, c’è un ultimo ostacolo da superare. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media deiLMeteo.it, avverte che per le prossime 24 ore serve ancora molta attenzione: “Nelle prossime ore la prudenza dovrà essere massima. Sono previste altre diffuse precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, con nevicate a partire dai 1000 metri al Centro e 1300 metri al Meridione. Anche il vento soffierà ancora teso, innescando altre mareggiate sulle coste abruzzesi, molisane, pugliesi e su quelle delle Isole Maggiori; infine, dopo la tantissima pioggia caduta, il rischio idraulico ed idrogeologico restano al massimo livello”.

Un miglioramento totale e definitivo avverrà a partire da sabato, con il sole che tornerà prevalente da Nord a Sud. I termometri inizieranno subito a salire: toccheremo i 22°C al Settentrione e i 24°C al Centro, mentre al Sud il meteo resterà leggermente più fresco a causa degli strascichi del recente maltempo.

La vera magia arriverà tra Pasqua e Pasquetta, due giornate che uniranno finalmente tutta l’Italia sotto un clima comune e meraviglioso: cielo azzurro e temperature tra i 23 e i 26°C in pianura! In ambito scientifico, queste sono le condizioni ottimali definite di “Benessere biometeorologico”.

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di Robert Perdicchi - 3 Aprile 2026

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