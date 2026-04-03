L’esilarante siparietto tra Sinner e il suo allenatore: la risposta sulla patente scatena le risate (video)

Il campione "senza filtri"

La promessa è quella di mostrare uno Jannik Sinner «senza filtri», offrendo «uno sguardo dietro le quinte della sua vita fuori dal campo: le sue routine, la sua mentalità, le persone che lo circondano». È quella della nuova serie “Jannik Sinner Unfiltered – Q&A” che ha preso il via sul canale youtube del campione. Il primo episodio non ha tradito le aspettative: Sinner ha risposto anche a una domanda sull’esame per la patente che poteva risultare piuttosto imbarazzante ma che, affrontata con un tono divertito e divertente, contribuisce a suscitare simpatia nei suoi confronti.

La domanda che imbarazza Sinner: «Quante volte l’esame per la patente?»

Nel video, che parte con domande e risposte sulla sua routine di allenamento e sull’importanza del sonno – rischiando per la verità di far appisolare chi guarda -, a un certo punto irrompe l’allenatore Darren Cahill. L’espressione di Sinner anticipa quello che avverrà: il campione ha già capito che inizia a mettersi male. «Prometti di rispondere onestamente? Ho una buona domanda per te», dice Cahill. Sinner ride imbarazzato e tiene la testa bassa, commentando con un «Oh my God (il video è in inglese, ndr). Ok, ci provo, sarò onesto».

Il campione la prende a ridere…

«Quante volte hai fallito l’esame della patente per la moto?», chiede l’allenatore. Sinner ride, batte le mani, domanda «perché?», prende tempo dicendo che deve «specificare una cosa», alla fine incalzato da Cahill cede e mantiene fede alla promessa di essere onesto: «Tre volte». Testa bassa, risate a crepapelle di entrambi e avanti con le altre domande, tra ricordi di adolescenza e montaggio di immagini di Sinner che si allena e che guida. La macchina…