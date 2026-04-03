Kaufmann delira in carcere: “Sono Gesù Cristo e ho dipinto la Cappella Sistina”. Finzione o realtà?

L'omicida di Villa Pamphili

Per i periti non simula ma stride la contraddizione della lucidità pregressa e di come ha pianificato gli omicidi

Francis Kaufmann, l’assassino di Villa Pamphili, ha un disturbo psicotico transitorio. Sente le voci e delira da novembre scorso. E per questo è temporaneamente incapace di partecipare al processo in corso. Repubblica ha anticipato in esclusiva i deliri dell’uomo.

Finzione o realtà?

Per i periti che lo stanno esaminando Kaufmann non starebbe simulando, ma è molto strano che sino a novembre non siano emersi tratti psicotici.

Kaufmann è entrato in carcere senza che emergessero problemi psichiatrici. A novembre, durante una seduta, ha avuto un crollo: ha iniziato a parlare di «vibrazioni», di «voci degli spiriti» sentite sin da bambino, affermando di essere Gesù Cristo. Da lì, il delirio non si è più fermato nonostante i farmaci antipsicotici. I periti, citati da Repubblica, escludono però la simulazione, ritenendola incompatibile con le capacità cognitive attuali dell’imputato. Ammettono tuttavia che la perizia presenta limiti significativi: mancano documentazione sanitaria, esami strumentali, persino un elettrocardiogramma, e Kaufmann non ha collaborato alla ricostruzione della sua storia clinica. Il dubbio che possa essere una finzione non è del tutto smentito però.

Le contraddizioni

Quello che colpisce, come sottolinea Repubblica citando le conclusioni dei periti, è il contrasto stridente tra l’attuale stato mentale di Kaufmann e la lucidità dimostrata subito dopo i delitti. L’uomo aveva spogliato i corpi per ostacolarne l’identificazione, fatto sparire vestiti e bagagli della compagna, chiesto denaro ai familiari con la scusa di una rottura sentimentale, e preso un volo per Skiathos nel tentativo di rientrare negli Stati Uniti. Una sequenza di azioni tutt’altro che compatibile con chi non è in grado di intendere e di volere.

Forse necessaria un’altra perizia

Se Kaufmann non simula appare singolare che possa avere avuto un crollo improvviso. I suoi precedenti penali parlando di una forte antisocialità. Forse non sarebbe sbagliato procedere con un’altra perizia, anche per poter capire bene se questi deliri siano veri o meno.