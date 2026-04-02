Uccise la compagna e la figlioletta a Villa Pamphili, Kaufman è “temporaneamente incapace di stare al processo”

Rinvio di 30 giorni

Il 13 aprile il perito illustrerà la sua analisi. Perplessità da parte di FdI che chiede chiarezza

Incapacità temporanea di partecipare al processo. Queste le conclusioni del perito incaricato nelle scorse settimane dai giudici della Prima Corte di Assise di Roma di svolgere la perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili. Il perito, che esporrà davanti ai giudici l’esito dell’accertamento il prossimo 13 aprile, avrebbe suggerito, a quanto si apprende, un controllo fra 30 giorni dopo una somministrazione continuativa di terapia farmacologica.

Il duplice omicidio aggravato

I pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini con il Pm Antonio Verdi, contestano all’americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere. A sollecitare l’accertamento medico era stata la difesa di Kaufmann, che nel frattempo è stato trasferito dal carcere di Rebibbia a quello di Regina Coeli.

FdI: “Che significa? Fare chiarezza”

“Perplime che il perito della Corte d’Assise di Roma dica oggi che il signor Kaufman, autore degli omicidi di Villa Pomphili, venga dichiarato incapace di stare al processo. E che si deciderà tra un mese. Perchè? E’ capace di intendere e volere? Questo vorremmo sapere dal perito. Considerando che ha commesso gli omicidi con assoluta lucidità, ha pianificato le fughe. Non sposiamo nessuna tesi ma chiediamo solo chiarezza nel nome di due vittime innocenti. Ci dicano almeno se è capace di intendere. Lo afferma il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

La fuga dopo il delitto

Dopo il delitto, Kaufmann fuggì dall’Italia verso la Grecia, dove fu arrestato sull’isola di Skiathos il 13 giugno 2024. Le indagini hanno rivelato una vita costellata di misteri e diverse identità. Nonostante apparisse come un senzatetto a Roma, è emerso che disponeva di una certa stabilità economica e diverse carte di credito.