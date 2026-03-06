Trump: “Nessun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata. La prossima a cadere sarà Cuba”

Voce grossa

“Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata. Dopo di che, e dopo la selezione di leader grandi e accettabili, noi, e molti dei nostri meravigliosi e molto coraggiosi alleati e partner, lavoreremo instancabilmente per allontanare l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai”. Così un baldanzoso Donald Trump nell’ultimo post vergato su Truth al settimo giorno di guerra dall’attacco sferrato a Teheran con Israele.

Trump: nessun accordo se non la resa incondizionata

Sui social l’inquilino della Casa Bianca ha indugiato sul grande futuro promesso all’Iran rilanciando lo slogan Miga (“Make Iran Great Again”) ricalcato dal suo mantra elettorale Maga (Make America Great Again). Per concludere con la frase: “Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione!”. E ancora: “Stiamo trasferendo migliaia di persone da vari paesi del Medio Oriente. L’operazione viene condotta in modo discreto, ma senza intoppi. Il Dipartimento di Stato, sotto la guida del Segretario Marco Rubio, sta facendo un ottimo lavoro!”.

Abbiamo risolvo le difficoltà nello Stretto di Hormuz

In una conversazione telefonica con la Cnn Trump ha puntualizzato che la situazione sul campo è favorevole. E ha detto di aver “risolto” le difficoltà nello Stretto di Hormuz, strategico per i flussi commerciali e di approvvigionamento del mondo, chiuso – per la prima volta – per circa il 90% del suo traffico. “Abbiamo messo fuori gioco la loro marina, perché, sapete, quando metti fuori uso la marina non possono fare quello che vogliono fare. Abbiamo appena raggiunto quota 25. Riuscite a immaginarlo? Ben 25 navi sono fuori uso. Stiamo andando molto bene nella regione”. Anche sul prezzo del petrolio ha assicurato “è tutto sotto controllo. Salirà un pochino nel breve termine, per poi scendere a prezzi più bassi di sempre”.

“Anche Cuba cadrà, vogliono davvero raggiungere un accordo”

Poi ha rivolto lo sguardo a Cuba, anche l’isola comunista cadrà presto. “Non c’è alcuna correlazione, ma anche Cuba cadrà. Vogliono davvero raggiungere un accordo. Quindi metterò lì Marco (Rubio, ndr) e vedremo come andrà a finire. Siamo davvero concentrati su questo in questo momento. Abbiamo un sacco di tempo, ma Cuba è pronta, dopo 50 anni”. Sul destino del regime degli ayatollah e il dopo Khamenei il presidente Usa ha rivendicato il modello venezuelano dopo la caduta di Maduro. “La scelta per la nuova leadership iraniana sarà molto facile” e “funzionerà come in Venezuela. Abbiamo una leader meravigliosa. Sta facendo un lavoro fantastico e funzionerà così”. Che ha precisato di non aver “nulla contro i leader religiosi, lavoro con molti di loro e sono fantastici”.