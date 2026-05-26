La Ferrari Luce sfila al Quirinale (video e foto). Pioggia di critiche, Montezemolo durissimo, il titolo crolla in Borsa

Il veicolo elettrico

Il presidente Mattarella è salito a bordo della nuova Ferrari Luce, interamente alimentata da energia elettrica, con il volto di chi sta sperimentando un gioiellino della tecnologia italiana, nel cortile del Palazzo del Quirinale. Davanti a lui John Elkann, Presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, Vice Presidente di Ferrari Spa e Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari Spa. Uno “show down” documentato da immagini del Quirinale che però, tra gli addetti ai lavori e sul web, ha scatenato feroci critiche, sia per l’aspetto estetico che per la scelta di alimentare una Ferrari a energia elettrica. In primis, l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo”, Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino”.

Ferrari Luce al Quirinale, pesante tonfo in Borsa

Ferrari va malissimo a Piazza Affari all’indomani della presentazione della nuova Ferrari Luce, il primo modello elettrico del Cavallino Rampante. Il titolo cede il 6,6% a 289 euro. “Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro) e significativamente superiore al prezzo medio di vendita di Ferrari per il primo trimestre 2026, pari a 453.000 euro. Prevediamo che la Luce rimarrà un’offerta di nicchia all’interno della gamma, rappresentando circa l’1% dei volumi totali”, rilevano gli analisti di Mediobanca. Si soffermano su un prezzo di vendita superiore al prezzo medio di vendita del gruppo di circa 440 mila euro nel 2025 anche gli analisti di Equita, che evidenziano anche come non sia “stata fornita alcuna indicazione sui volumi attesi”. “Restiamo dell’idea che un modello elettrico con prezzo elevato, pur essendo un modello ‘range’, non genererà volumi elevati” e che i volumi di Luce non “siano determinanti nell’influenzare i risultati di gruppo, ma trattandosi di un primo modello con una nuova motorizzazione è importante preservare l’immagine di qualità e performance”. La Luce sembra “un mix tra Honda Accord EV e Tesla 3”, ha dichiarato a Bloomberg Pierre-Olivier Essig, capo della ricerca di Air Capital. “Siamo persi nella traduzione della nuova strategia di Ferrari che cerca di emulare il design di Apple”, afferma ancora Essig, che dice di preferire “machine cinesi o giapponesi con lo stesso look e tipo di performance per una frazione del prezzo”.

Il video della sfilata al Quirinale