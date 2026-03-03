Il dopo Khamenei

«Non hanno una marina militare, non hanno un’aeronautica, non hanno sistemi di rilevamento aereo, i loro radar sono stati distrutti. Di fatto tutto è stato distrutto». Così Donald Trump ha annunciato gli sviluppi dell’ultima operazione militare in Iran, congiunta con Israele, nel corso del bilaterale con Merz nello Studio Ovale. Il regime di Teheran ha subito ingenti perdite militari e politiche, a partire dalla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un raid nei giorni scorsi. Il presidente americano ha rigetto l’ipotesi secondo cui lo Stato ebraico avrebbe forzato la mano nell’offensiva: «No. Potrei essere stato io a costringerli. Secondo me, quei pazzi (gli iraniani ndr) avrebbero attaccato per primi».

«Il panorama peggiore che potrebbe emergere dall’operazione statunitense in Iran – ha aggiunto – sarebbe quello di colpire e poi ritrovarsi al potere qualcuno più malvagio del precedente». L’inquilino della Casa Bianca ha precisato che «c’è stato un altro attacco alla nuova leadership. Sembra sia stato piuttosto sostanziale». Nessun riferimento è stato fatto all’attacco missilistico che ha colpito la sede dell’Assemblea degli esperti a Qom mentre era in corso l’elezione del successore di Khamenei.

Iran, Trump parla degli sviluppi militari: poi attacca Starmer e la Spagna

Ancora una volta, dopo l’intervista al Sun, Trump si è schierato contro Keir Starmer per il rifiuto di concedere l’uso di basi militari inglesi per l’offensiva in Iran. «Non sono contento del Regno Unito. Ci sono voluti tre o quattro giorni per capire dove potevamo atterrare. Non abbiamo a che fare con Winston Churchill». Poi ha parlato dei Paesi europei, evidenziando che alcuni «sono stati d’aiuto, altri no». «La Germania è stata ottima. Altri sono stati molti bravi. Il capo della Nato, Mark Rutte, penso sia fantastico – ha precisato – altri europei come la Spagna sono stati terribili, per questo ho detto a Scott Bessent di rompere tutti gli accordi commerciali con loro».

Un altro tema affrontato da The Donald è stata la guerra in Ucraina, che dura ormai da quattro anni e ha «alta priorità». Nello specifico, l’inquilino della Casa Bianca si è concentrato sul rancore che intercorre tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin: «Ho visto molto odio nella mia vita, ma questo è a livelli top. Penso ci sarà un accordo. A volte me la prendo con uno, altre volte con l’altro».

Lo Shah, il nuovo governo iraniano e i prezzi del petrolio

Donald Trumo ha fatto presente che per la costruzione della nuova leadership iraniana «la maggior parte delle persone che avevamo in mente sono morte. Ora abbiamo un altro gruppo. Anche loro potrebbero essere morti, stando alle notizie». Alla richiesta di commentare la possibilità che Pahlavi possa essere il futuro leader dell’Iran, Trump ha spiegato: «Credo che possa esserlo, alcune persone lo apprezzano, ma qualcuno dall’interno potrebbe essere più adatto». In conclusione, il presidente americano si è concentrato sulla questione economica che gira attorno ai costi del carburante: «Anche se i prezzi del petrolio rimangono leggermente alti per un po’, non appena questa situazione finirà, i prezzi scenderanno, credo addirittura ai livelli più bassi mai visti».