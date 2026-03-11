Edicola ABBONATI

Sinner soffre ma batte il talento Fonseca: è ai quarti a Indian Wells con Alcaraz all’orizzonte

L'azzurro vince in due tie-break e litiga con il pubblico. Prossimo appuntamento con un altro giovane talento, Tien

Sport - di Paolo Desideri - 11 Marzo 2026 alle 12:35

Una vittoria sofferta in due tie break contro la giovane promessa del tennis mondiale, il brasiliano Joao Fonseca. Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale a Indian Wells, primo Master 1000 della stagione, e aspetta l’americano Tien, con all’orizzonte la possibile e auspicabile finale contro Carlitos Alcaraz.

Un match difficile

La partita non ha tradito le attese. Prima le notizie: vince Sinner in due set (7-6, 7-6) con una buona dose di sofferenza. Nel primo set annulla tre set point, nel secondo è costretto ad andare al tie break dopo essere stato avanti 5-2. Bene, non benissimo: c’è ancora da lavorare, soprattutto sul calo mentale del secondo set.

