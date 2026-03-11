Il Master 1000
Sinner soffre ma batte il talento Fonseca: è ai quarti a Indian Wells con Alcaraz all’orizzonte
L'azzurro vince in due tie-break e litiga con il pubblico. Prossimo appuntamento con un altro giovane talento, Tien
Una vittoria sofferta in due tie break contro la giovane promessa del tennis mondiale, il brasiliano Joao Fonseca. Jannik Sinner raggiunge i quarti di finale a Indian Wells, primo Master 1000 della stagione, e aspetta l’americano Tien, con all’orizzonte la possibile e auspicabile finale contro Carlitos Alcaraz.
Un match difficile
La partita non ha tradito le attese. Prima le notizie: vince Sinner in due set (7-6, 7-6) con una buona dose di sofferenza. Nel primo set annulla tre set point, nel secondo è costretto ad andare al tie break dopo essere stato avanti 5-2. Bene, non benissimo: c’è ancora da lavorare, soprattutto sul calo mentale del secondo set.
Leggi anche