Sinner perde ancora ma risorgerà: crisi psicologica o fisica per il grande Jannik? Obiettivo: Roma 2026

Eliminato a Doha

L'azzurro perde contro Mensik e sfuma l'ennesima finale contro Alcaraz. Vincere al Foro Italico sarebbe magico

Quando Sinner perde, ed è abbastanza raro, fa notizia. Ancora di più se perde, com’è successo ieri nei quarti di finale di Doha, contro un giocatore non di pari livello. Il ceco Mensik lo ha battuto in tre set ed è svanita la possibilità dell’ennesima finale contro Alcaraz.

La sconfitta e la classifica

Sinner arrivava a Doha senza punti da difendere. L’azzurro, fino ai prossimi Internazionali d’Italia, affronterà tornei dove potrà solo guadagnare punti nel ranking, visto che lo scorso anno non ha potuto giocare per la sospensione per il caso Clostebol. Sinner quindi si ritrova con 100 punti conquistati grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo qatariota, bottino che sarebbe potuto essere maggiore in caso di semifinale ed eventuale finale.

Sinner è quindi salito a quota 10.400 punti, ma Alcaraz non perde un colpo. Lo spagnolo ha eguagliato il risultato dello scorso anno a Doha, dove fu eliminato ai quarti da Lehecka, e ha raggiunto la semifinale battendo Khachanov, aumentando così il suo bottino.

Grazie alla semifinale Alcaraz ha conquistato quindi 100 punti, pareggiando quelli conquistati da Sinner, salendo a 13.250, ma potrebbe arrivare a 13.380 in caso di finale e a 13.550 con la vittoria finale, portando così il distacco da Jannik a un massimo di 2150 punti.

Jannik e la crisi

Il campione altoatesino ha minimizzato la sconfitta negando qualsiasi crisi. Ma le scorie psicologiche del match perso a Merlbourne contro Djokovic in semifinale si fanno sentire. In questo momento guardare alla classifica, però, non serve. Jannik deve ritrovare la condizione fisica e psicologica. Il suo talento è ovviamente fuori discussione e gli obiettivi di quest’anno sono i soliti: cercare di vincere almeno uno Slam, vincere i Master 1000 con particolare attenzione proprio al Foro Italico: sarebbe un successo storico 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta, l’ultimo trionfo di un italiano sulla terra di Roma.