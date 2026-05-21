La terra trema a Napoli poco prima dell’alba: scossa di magnitudo 4.4. Chiuse le scuole a Bacoli

Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 4.4 e una profondità di 3 chilometri (in mare tra la costa di Bacoli e Pozzuoli), è stata distintamente avvertita in tutti i quartieri di Napoli poco dopo l’alba, alle 5.51. E in molti comuni dell’area flegrea. Pochi minuti dopo, alle 5.53, una seconda scossa di magnitudo 1.2, poi alle 5.57 un’altra di 2.1. È in corso uno sciame sismico. Al momento, fortunatamente, non sarebbero stati segnalati danni rilevanti, né feriti.

Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, paura a Napoli

Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell’area. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Allora la magnitudo registrata fu di 4.6. “È stata lunghissima», scrivono molti residenti dei Campi Flegrei sui social, presi d’assalto con testimonianze dei tanti svegliati ancora una volta dalla paura. Tante le persone scese in strada.

Scuole chiuse a Bacoli, si verificano i danni

“Abbiamo appena avvertito una forte scossa sul nostro territorio. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni”. Così il sindaco di Bacoli – comune dell’area flegrea – Josi Della Ragione, dopo la forte scossa di terremoto magnitudo 4.4 con epicentro i Campi Flegrei. “Ho convocato il Centro Operativo Comunale e saremo fin da subito al servizio della popolazione. Sono in contatto con la Prefettura di Napoli, la Protezione Civile della Regione Campania e l’Osservatorio Vesuviano per monitorare quanto sta accadendo. Mi rendo assolutamente conto delle preoccupazioni – conclude il primo cittadino – che ognuno di noi ha vissuto in questi minuti ma invito la comunità alla calma. Noi ci siamo”.

Attivati i centri operativi comunali per l’assistenza ai cittadini

In una nota ufficiale della Regione Campania si legge che sono in corso controlli da parte degli enti locali e delle autorità competenti per verificare la presenza di danni. L’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, è in contatto con la Prefettura e con i sindaci dell’area flegrea, mentre la sala operativa regionale ha ricevuto diverse telefonate da parte dei cittadini, prevalentemente per richieste di informazioni. I Comuni coinvolti stanno inoltre attivando i Centri Operativi Comunali per coordinare gli interventi e garantire assistenza alla popolazione.