Sinner batte Zverev e va in finale a Miami: Sunshine double e primo posto nel ranking nel mirino

Sfiderà Lehecka

Battendo il tedesco ha portato a 32 i set consecutivi vinti nei Master dopo il trionfo di Indian Wells

“Sto abbastanza bene, ovviamente sento un po’ le gambe ma c’è anche tanta adrenalina soprattutto nei punti importanti. Anche il pubblico mi ha dato tanto questo torneo sin dall’inizio quindi cerchiamo di spingere domenica il più possibile”. Lo ha detto Jannik Sinner, nell’intervista in campo, dopo la vittoria contro Alexander Zverev nella semifinale del Miami Open, che ha portato a 32 la sua serie di set consecutivi vinti nei Masters 1000 e gli ha aperto le porte dell’undicesima finale in questa categoria di tornei.

Una partita di altissimo livello

“Ho avuto la sensazione che sia stata una partita di altissimo livello da parte di entrambi, quindi sono stati solo un paio di punti a fare la differenza oggi. Ho servito molto bene nel finale, il che mi ha aiutato, quindi sono molto felice della prestazione di oggi“, ha aggiunto l’azzurro che sul servizio, ha spiegato, “lavoriamo da molto tempo, e continuiamo a lavorare cercando di capire qual è il movimento migliore, il ritmo giusto nel servizio. Ci sono giorni in cui servo davvero molto bene, come oggi, e giorni in cui faccio un po’ più fatica, ma il tennis è così. A volte senti meglio il rovescio, poi il dritto, e il giorno dopo scendi in campo ed è completamente diverso. Il servizio è lo stesso: è un colpo in cui possiamo fare tutto da soli, possiamo dare velocità e rotazione alla palla, ti dà anche un po’ di respiro, e puoi gestire meglio le energie quando funziona bene”.

La finale con Lehecka

Tra Sinner e il titolo, e di conseguenza il primo “Sunshine Double” in singolare maschile dai tempi di Roger Federer nel 2017, c’è Jiri Lehecka, che non ha mai vinto un set nei tre precedenti confronti diretti. “E’ un avversario molto, molto difficile. Ha giocato un tennis incredibile per tutta la settimana qui, quindi non ha nulla da perdere – ha detto – Le condizioni di gioco si adattano molto bene a lui e al suo modo di giocare. Ha un dritto e un rovescio molto piatti, serve molto bene, è un giocatore molto, molto aggressivo. Io sono in una posizione diversa, ma darò il massimo, e speriamo tutti in una grande partita”, ha detto Sinner. Sulla finale, ha aggiunto, pesa un’incognita in più: “Vediamo anche le previsioni del tempo: non sono promettenti, ma speriamo sia il più asciutto possibile per poter giocare”.