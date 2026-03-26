Miami, Sinner asfalta anche Tiafoe e va in semifinale. L’americano per la rabbia spacca la racchetta (video)

Tennis

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale del torneo Atp di Miami battendo, in una partita senza storia, con un doppio 6-2 in un’ora e 11 minuti l’americano Frances Tiafoe, numero 20 del mondo. Il numero 2 Atp, non perde un set in un Masters 1000 dal 5 ottobre 2025, a Shanghai. Da allora, ne ha vinti con quelli di oggi 30 di fila. Sinner affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, numero 4 Atp, o l’argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del mondo.

Miami, in due set Sinner asfalta l’americano Tiafoe

Sinner inizia subito con un break e poi tiene il servizio per volare sul 2-0. Lo statunitense riesce a tenere il servizio ma poi Sinner sale sul 4-1 con un doppio break grazie ad un errore gratuito di dritto. L’azzurro prosegue con il suo gioco e grazie all’enesimo servizio vincente sale 5-1 senza problemi. Tiafoe prova a reagire e tiene il servizio grazie a due ace, portandosi sul 5-2. Sinner tiene il servizio a zero e chiude 6-2 il primo set in 31 minuti.

Tiafoe salva una palla break nel primo game del secondo set e riesce ad andare sull’1-0. Sinner a sua volta chiude con due prime vincenti e tiene a zero il servizio per l’1-1. Il numero 2 del mondo passa poi subito avanti con l’ennesimo break. Il gioco di Sinner demoralizza Tiafoe, che non trova il modo per contrastarne la maggiore efficacia con il servizio e la maggiore potenza da dietro. L’azzurro tiene il servizio a 15, e conclude il game con il suo 12mo ace per il 3-1. L‘americano con un servizio vincente accorcia sul 3-2 ma Sinner è implacabile, si porta prima sul 4-2 e poi ancora con un break sul 5-2 poi va a servire e chiude a zero, per il doppio 6-2 finale e la quarta semifinale a Miami, la 15ma in un Masters 1000.