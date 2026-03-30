Roma, quattordicenne travolto da un suv sul marciapiedi davanti alla scuola. È ricoverato in gravi condizioni

Si stava dirigendo in palestra

È in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. A Roma un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada con la sua Volkswagen T-Cross finendo contro la recinzione dell’istituto scolastico Mozart in viale di Castel Porziano, nel quartiere periferico dell’Infernetto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava sul marciapiede insieme ad alcuni coetanei mentre si stava dirigendo verso la palestra della scuola, quando è stato improvvisamente travolto dal veicolo fuori controllo. L’urto è stato violentissimo e ha provocato un forte choc tra i presenti. Alcuni testimoni dell’incidente hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi.

Quattordicenne travolto da un suv fuori scuola, è grave

Il quattordicenne è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato affidato alle cure dei medici. Al momento non ci sono informazioni dettagliate sulle sue condizioni di salute, che risultano essere gravi vista la dinamica dell’incidente ha destato forte preoccupazione.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi tecnici e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Non si esclude che possano essere acquisiti filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle testimonianze dei presenti, per chiarire le circostanze che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.