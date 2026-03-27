L’ultima bizza di Lukaku: resta in Belgio e il Napoli vuole metterlo fuori rosa. Le inquietudini di un campione

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Ha preferito rimanere ad Anversa per allenarsi da solo irritando e non poco la società partenopea. Rischia anche di saltare i mondiali

La “bestia”, com’è chiamato per il suo fisico straripante, è stato uno dei più grandi centravanti del mondo. E del resto non si segnano oltre 400 gol ufficiali se non si è forti. Ma l’inquietudine di Romelo Lukaku lo ha accompagnato per tutta la sua vita calcistica. E così ecco arrivare l’ultima bizza. Il campione belga è rimasto in patria e non vuole tornare a Napoli ad allenarsi. Rischiando di finire fuori rosa.

Il caso

Convocato da Rudi Garcia per le amichevoli contro Usa e Messico, Lukaku (infortunatosi il 14 agosto in amichevole) è rientrato da poco, segnando anche un gol a Verona. Ma Conte lo ha fatto giocare poco sinora, in tutto 64 minuti, e con il suo fisico è un problema serio. Perché più gioca e più entra in forma.

L’attaccante ha però rinunciato alla trasferta in America. Senza rientrare a Napoli. Ha preferito rimanere ad Anversa per allenarsi da solo irritando e non poco la società partenopea. Che lo ha multato e che lo metterà fuori rosa se non rientrerà entro martedì. Forse non si fida dei metodi di allenamento del suo allenatore preferito? Difficile. Ma perché sia rimasto ad Anversa è un mistero. Anche se la sua patria è famosa per le eccellenze in materia di preparazione atletica.

Le bizze e l’amore per Antonio Conte

Protagonista di uno straordinario biennio a Milano con l’Inter, il 2019-2021, culminato con lo scudetto, Lukaku fu ceduto al Chelsea. Ma lì iniziarono i mal di pancia. L’anno dopo tornò all’Inter in prestito. La società nerazzurra voleva ricomprarlo ma lui si promise alla Juventus, dicendo poi no ad entrambe e finendo alla Roma, prima di ritornare con il suo tecnico preferito, Antonio Conte, vincendo un altro scudetto a Napoli.

I buu razzisti e la morte del padre

Spesso vittima di vergognosi buu razzisti, il centravanti a settembre ha perso il padre. Proprio dopo il gol a Verona si è messo a piangere in diretta ricordando il genitore e dicendo di “andare avanti per i miei figli”.

Il rischio di saltare i mondiali

Una multa di duecentomila euro non graverà sugli 8,5 milioni netti che percepisce ogni anno dal Napoli. Ma la società di De Laurentiis è infuriata. Finire fuori rosa significherebbe non giocare più un minuto delle otto restanti partite di serie A. Con la sua enorme massa muscolare sarebbe difficile presentarsi ai mondiali in queste condizioni. Nel suo futuro c’è l’Arabia Saudita. Ma intanto deve tornare a Napoli. Se lo farà.