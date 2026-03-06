James Pallotta difende Trump contro il governatore californiano: “Sta salvando milioni di vite, stai zitto”

L'ex presidente della Roma

L’ex presidente della Roma, James Pallotta, ha difeso Donald Trump sulla scelta di bombardare il regime islamista iraniano. L’imprenditore americano ha replicato su X a un commento del governatore californiano Gavin Newsom, che aveva pubblicato un post a dir poco contraddittorio: «Il regime iraniano corrotto e repressivo non deve mai possedere armi nucleari. La leadership dell’Iran deve andarsene. Ma questo non giustifica il Presidente degli Stati Uniti a impegnarsi in una guerra illegale e pericolosa che metterà a rischio la vita dei nostri militari americani e dei nostri amici senza alcuna giustificazione per il popolo americano». E la risposta di Pallotta è stata piuttosto caustica: «Sei cerebralmente morto. Grazie a Dio la tua gente non sta distruggendo ulteriormente gli Stati Uniti. Questa non è una guerra in corso. Questa è un’operazione di salvataggio di 90 milioni di persone tenute in ostaggio per 47 anni».

James Pallotta difende Trump contro il governatore californiano: «Stai zitto»

L’ex proprietario dei giallorossi ha anche ricordato che il governo iraniano è un finanziatore del terrorismo, per poi attaccare nuovamente Newsom: «Torna a letto e stai zitto». Non si è fatto intimidire dalla filippica del governatore californiano, che dopo aver accusato Trump, per non sbilanciarsi troppo si è stretto attorno ai membri della comunità iraniana negli Usa «che hanno lottato coraggiosamente per tracciare il proprio futuro e porre fine a decenni di violenza statale e di negazione dei diritti fondamentali». Non è la prima volta che James Pallotta interviene a gamba tesa sui social, tanto che lo scorso gennaio si era già scagliato contro Newsom, definendolo un «traditore pezzo di m*a».