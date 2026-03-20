Gattuso si affida a Chiesa per andare ai Mondiali: l’esordio del giovane Palestra e il ritorno di Pisilli

Verso i playoff

L'ex bianconero assente da un anno e mezzo. Ringhio si affida al meglio possibile per qualificarsi a Usa e Messico 2026

Aggrappati al talento di Federico Chiesa, campione d’Europa del 2021, e del giovane Marco Palestra, rivelazione del Cagliari. Ringhio Cattuso ha convocato i 28 giocatori che il 26 marzo sfideranno l’Irlanda nel primo turno dei playoff, decisivi per andare ai mondiali.

I convocati

I 28 convocati sono: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli), Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle), Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta)-

Chiesa manca dagli europei del 2024

Federico Chiesa, che è stato il miglior calciatore italiano ai tempi del trionfo in Inghilterra e che oggi gioca (poco) nel Liverpool,, manca dalla Nazionale dagli europei del 2024, quando fummo eliminati dalla Svizzera agli ottavi di finale. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024.

Le due partite verso Usa e Messico 2026

La missione mondiale della Nazionale prenderà il via domenica sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.

Mancherà Daniele Vergara, la rivelazione del Napoli, infortunatosi due settimane fa.