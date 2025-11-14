“Tifosi, vergogna!”. Gattuso furioso per i cori contro la Nazionale, La Russa non ci sta: “Non può criticare chi fischia…”

La polemica

“Non si può dire ‘vergogna’ a uno spettatore che fischia”: il presidente del Senato Ignazio La Russa durante un evento a Milano, tornando sullo sfogo del ct della Nazionale Rino Gattuso dopo la contestazione dei tifosi azzurri durante la partita di ieri in Moldavia. “Non voglio fare polemica. Gattuso ha ragione quando dice che in vista della speranza di andare ai Mondiali dobbiamo unirci e sostenere la nazionale. Ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo finché non sono violenti” aggiunge La Russa.

Le accuse di Gattuso ai tifosi delusi della Nazionale

“Tifosi, vergogna!”, era stato lo sfogo di ieri sera di Gattuso, furioso per i cori contro la Nazionale che aveva appena battuto due a zero la Moldova al termine di una partita non brillante. “Ho visto un’Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito come ‘andate a lavorare’. Penso sia una vergogna e mi amareggia” “E’ il momento di stare uniti – aveva poi sottolineato il ct al microfono della Rai-. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta e sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti”.

Italia ai playoff, dunque. Giovedì prossimo con il sorteggio in programma a Zurigo si saprà il nome dell’ostacolo nella semifinale in gara secca che si giocherà in casa. E da lì inizierà la fase di avvicinamento provando a dominare il nemico principale, ovvero la paura. Da mesi è scattata la corsa per decidere la sede in cui l’Italia dovrà giocarsi il pass per Usa, Messico e Canada. Le sedi più accreditate al momento sono San Siro a Milano, lo Stadium a Torino o l’Olimpico di Roma. Per l’eventuale finale sarà il sorteggio a dire se l’eventuale atto verrà disputato sempre in casa o fuori. L’Italia è sicura di essere inserita nella prima fascia del sorteggio (con Turchia, Polonia e Ucraina se riusciranno a restare davanti all’Islanda) perchè in questo caso comanda il ranking Fifa e in semifinale se la vedrà con una di quarta, dove verranno inserite le quattro Nazionali ‘salvate’ dal loro cammino in Nations. Tra queste c’è l’incubo Svezia (che eliminò gli azzurri nel novembre del 2017), una tra Galles e Macedonia del Nord (secondo incubo, stavolta datato 2021) e due tra Romania, Moldova, San Marino e Irlanda del Nord, altra avversaria che nel 1958 elimino l’Italia del ct Foni dal Mondiale in Svezia.