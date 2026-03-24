Fermi tutti, la Ue annuncia la svolta: “Di Maio è stato inviato nelle zone di guerra”. E il mondo trema…

Alla ricerca della pace

L’annuncio era arrivato ieri, manco nelle zone di guerra stesse arrivando il Mahatma Gandhi. “La Ue ha inviato un suo autorevole uomo nel Golfo per lavorare alla descalation”. Purtroppo parlava di Luigi Di Maio, il suo rappresentante speciale, che da ieri è impegnato in una serie di incontri con i vertici dei Paesi dell’area. Accusato di un ruolo “fantasma”, nel pieno del caos guerra e petrolio, Giggino ex grillino s’è messo all’opera e ha attivato anche l’ufficio stampa di Bruxelles, che annuncia: “Di Maio ha incontrato a Muscat il ministro degli Esteri omanita, Badr al-Busaidi. Si è trattato di un colloquio molto importante per esprimere la piena solidarietà dell’Ue all’Oman e al suo popolo ed esplorare vie diplomatiche per la de-escalation militare e la libertà Di navigazione attraverso lo Stretto Di Hormuz e la cessazione degli attacchi iraniani contro gli Stati del Golfo”.

Di Maio esplora le vie diplomatiche, dunque. Le sue doti nascoste e i suoi miracoli politici del tutto imprevisti, come quello di sopravvivere alla diaspora grillino, gli apriranno le porte del Nobel per la Pace? Chissà. Intanto, l’uomo che “decollò” da una pizzeria del centro di Napoli, è volato in Oman e ha annunciato un impegno personale. “E’ fondamentale lavorare per una de-escalation del conflitto nella regione. I nostri partner, in particolare i Paesi Gcc (Consiglio di Cooperazione del Golfo) l’Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar, l’Oman, il Bahrain, il Kuwait sono sotto attacco. Dobbiamo sostenerli perché sono nostri amici e perché in quei Paesi ci sono tantissimi investimenti delle imprese europee che hanno colto le opportunità arrivate. Gli Stati europei si sono dimostrati molto reattivi. L’Italia, la Francia e tanti altri hanno risposto alle richieste di sostegno”, ha detto il Rappresentante speciale dell’Unione europea per la Regione del Golfo, intervenendo in videocollegamento ieri a LetExpo, la manifestazione fieristica di Verona.

Di Maio, dal Golfo di Napoli al Golfo Persico

Dal 2023 Di Maio è rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, incarico che ha suscitato fin dall’inizio molte critiche sulla sua competenza e sul metodo della nomina. Con l’ultima escalation militare nell’area (Iran – Golfo), vari giornali e commentatori gli hanno contestato un presunto “silenzio” o una scarsa visibilità, accusandolo di non esporsi abbastanza in una fase di crisi. Di Maio ha replicato rivendicando un lavoro dietro le quinte: ha ricordato di aver organizzato riunioni tra Paesi del Golfo e Bruxelles e di aver contribuito a una dichiarazione congiunta pubblicata a ridosso degli ultimi attacchi.