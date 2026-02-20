Dallo stadio Maradona al King’s College: la sfolgorante carriera di Giggino Di Maio, nominato professore onorario

Talenti italiani...

Luigi Di Maio inanella un nuovo prestigioso incarico dopo quello di Rappresentate speciale dell’Ue per la regione del Golfo: sarà professore onorario presso il Dipartimento di studi sulla difesa del prestigioso King’s College di Londra. A darne notizia è stato lui stesso sul suo profilo Linkedin: «Sono stato nominato Professore Onorario presso il Dipartimento di Defence Studies del King’s College London. Assumerò questo nuovo incarico con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, sulle relazioni Europa-Golfo e sulle dinamiche geopolitiche», ha scritto Di Maio.

Luigi Di Maio nominato professore onorario di studi sulla difesa

Nella cinquantina di commenti al post ci sono congratulazioni, versioni dello stesso post in un inglese un po’ più forbito, domande su un suo eventuale trasferimento nel Regno Unito.

Dal Maradona di Napoli al King’s College di Londra

Trasferimento a Londra o no, ciò che è certo è che Di Maio ne ha fatta di strada dallo stadio Maradona di Napoli dove si diceva avesse servito come venditore di bibite, leggenda metropolitana che travisava con malizia il lavoro di steward. Nella sua biografia sul popolare social a fini professionali, Di Maio scrive, rigorosamente in inglese, di aver avuto «il privilegio di ricoprire diversi ruoli istituzionali, costruendo una solida rete globale con alleati storici e partner strategici. Nel mondo odierno in rapida evoluzione, credo sia fondamentale che governi, imprese e cittadini sviluppino la giusta consapevolezza per orientarsi in un ordine veramente multipolare».

Finita l’esperienza come ministro degli Esteri con la caduta del governo Draghi e archiviata l’infelice avventura di Impegno Civico, il nome di Di Maio è approdato a Bruxelles nella rosa dei candidati per l’incarico di Rappresentate per il Golfo, spuntandola – con l’appoggio di “Super Mario” – sugli altri in quanto giudicato «candidato più adatto». Concluso il primo mandato è stato riconfermato nel ruolo nel 2025, con mandato fino al prossimo anno. Ora la chiamata a King’s College come professore onorario. Non risulta invece alle cronache che abbia concluso quegli studi universitari dai quali, all’età di 26 anni, fu strappato dalla politica.