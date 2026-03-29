E due, Kimi Antonelli da urlo: vince il Gp in Giappone ed è in testa al Mondiale. Eroico Leclerc: podio Ferrari con un sorpasso da brividi

Formula1

Al via dell’ultimo giro Kimi Antonelli è a un passo dalla storia con il cuore chge batte forte e gli occhi puntati su Leclerc e Russell. E a fine corsa sventola la bandiera a scacchi! Lo strepitoso pilota bolognese 20enne vince il Gran Premio del Giappone davanti ad Oscar Piastri e Charles Leclerc. Quarto George Russell, poi Lando Norris e Lewis Hamilton.

L’alba di una nuova era per la Formula 1 parla italiano

Notte magica per l’Italia dei motori: Kimi Antonelli centra il bis consecutivo in Mercedes e vola in testa alla classifica piloti. Gara folle a Suzuka, dai duelli rusticani nel finale: Charles Leclerc strappa il terzo posto a Russell con una difesa d’acciaio, mentre Piastri chiude secondo. E al termine di un Gran Premio del Giappone vietato ai deboli di cuore, Kimi Antonelli scrive una pagina di storia indelebile.

Il talento della Mercedes rimonta dopo una partenza difficile. Sfrutta magistralmente una Safety Car a metà gara. E taglia il traguardo di Suzuka davanti a tutti. Per il giovane pilota è il secondo successo di fila e, soprattutto, il sorpasso nel Mondiale ai danni del compagno George Russell. Ma a far battere il cuore dei tifosi è anche una Ferrari monumentale: Charles Leclerc conquista un terzo posto che sa di vittoria, difendendosi con i denti dagli attacchi della Stella d’Argento in un finale al cardiopalma che ha acceso i box di Maranello.

GP Giappone, Kimi Antonelli da urlo fa il bis ed è leader del Mondiale

Dunque, colpo doppio per Kimi Antonelli nel GP Giappone: il fuoriclasse italiano rimonta dopo una brutta partenza. Conquista il secondo trionfo consecutivo. E strappa la vetta della classifica piloti al compagno di squadra George Russell, che finisce appena un gradino sotto il podio. Merito anche di un eroico Leclerc, che porta la Ferrari ancora al 3° posto, alle spalle di Piastri. Hamilton cede nel finale e termina 6°.

Colpo doppio per Kimi Antonelli, terzo posto per un fantastico Leclerc

Il pilota della Mercedes, partito dalla pole position, ha trionfato a Suzuka, nel terzo appuntamento del Mondiale, dopo una gara dai mille volti decisa anche da una Safety car a metà gara. Sul podio, alle sue spalle, la McLaren di un ottimo Oscar Piastri. E la Ferrari di un fantastico Charles Leclerc, che si prende un terzo posto da urlo resistendo agli attacchi di George Russell (quarto) e che lascia a Suzuka anche le immagini di un super sorpasso su Hamilton, quinto, che a sua volta contro-sorpassa spettacolarmente Norris all’ultimo giro.

Gli ultimi giri al cardiopalma, la festa della Ferrari a Suzuka

Si riparte quindi dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo proprio di Antonelli in Formula 1. Come dalla Festa Ferrari a Suzuka. La Rossa può celebrare il terzo posto di Charles Leclerc nel Gran Premio del Giappone, conquistato al termine di una lotta all’ultima curva con la Mercedes di George Russell. Proprio la lotta con Russell ha animato gli ultimi giri del Gran Premio, con Leclerc che è riuscito a tenere la posizione al termine di uno scontro durissimo. Ad accendere gli animi nel box Ferrari è stato in particolare quanto accaduto nel giro 51, quando ne mancavano solo quattro al traguardo: Russell attacca e passa. Leclerc reagisce e contro-sorpassa al termine del rettilineo, riprendendosi, contro ogni pronostico, il terzo posto.

Si accendono gli animi nel box Ferrari

La gioia del muretto Ferrari esplode anche nelle cuffie di Leclerc: «Hai due palle d’acciaio!», urlano gli ingegneri di pista al monegasco, che non risponde, concentrato per portare a casa il suo posto sul podio. E alla fine sorride.