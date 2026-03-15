Formula 1, Antonelli trionfa al Gp di Cina e riporta il tricolore sul tetto del mondo. Mano sul cuore e lacrime: l’avevo promesso all’Italia (video)

Il talento torna a correre

Appena 24 ore dopo dopo la pole position più giovane di sempre, Andrea Kimi Antonelli conquista a Shanghai la sua prima vittoria nel Mondiale con una prova che dà ragione a talento e autorevolezza del campione, gestendo prima la sfida delle Ferrari. E poi il rientro del suo compagno di squadra George Russell che – dopo una parte centrale di gara sottotono – archivia i file Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ma non riesce ad avvicinarsi a Kimi.

Formula 1, Antonelli vince il Gp in Cina: primo successo in carriera

Il pilota italiano, 19 anni, conquista il primo Gp della carriera sul circuito cinese, al termine di una gara perfetta, condotta in maniera impeccabile fin dal primo giro. Scattato dalla pole, il bolognese viene subito sorpassato da Hamilton, ma senza perdere la calma si rimette davanti al secondo giro e resta leader fino al traguardo.

Sul podio Russell e Hamilton

Dietro di lui, salgono sul podio il compagno di squadra George Russell, secondo, e Lewis Hamilton. Per il pilota della Ferrari, è il primo podio con la Rossa (che arriva un anno e tre mesi dopo l’ultimo con la Mercedes). Quarto Leclerc sull’altra Ferrari, quinto Bearman e sesto Gasly. Poi Lawson, Hadjar, Sainz e Colapinto a chiudere la top ten.

Vent’anni di attesa, di speranze e di digiuno, spazzati via in poche ore di gloria a Shanghai. L’Italia dei motori torna a respirare l’aria inebriante del gradino più alto del podio grazie a un predestinato. Un ragazzo di diciannove anni che con la freddezza di un veterano, e il cuore di un campione, ha riscritto la storia della Formula 1. Perché Andrea Kimi Antonelli non ha solo vinto il Gran Premio di Cina. Ha spezzato un incantesimo, riportando il tricolore a sventolare laddove mancava da due decenni. In una gara dominata dal primo all’ultimo metro, il talento bolognese ha domato la pressione e i giganti del circuito, regalandoci un successo che sa di rilancio e di promessa mantenuta. Tra le lacrime di un podio storico, che vede Hamilton e Russell scortare il nuovo Re azzurro, l’Italia ritrova finalmente il suo eroe delle piste.

Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina

Che trionfo. e che emozione. Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina e scrive una pagina di storia dell’Italia in Formula 1. Il pilota italiano trova il primo successo in carriera, sul circuito di Shanghai, e non contiene le emozioni a fine gara: «Lo avevo promesso all’Italia», sono state le prime parole del bolognese dopo il successo. (sotto il video di SkyTg24 da Youtube).

«Lo avevo promesso all’Italia»

Poi, dopo la premiazione, Antonelli ha spiegato a Sky Sport le sue sensazioni: «Avevo sognato che ci sarebbe stata la possibilità. E fortunatamente si è avverato. Sono al settimo cielo, questa vittoria dà gusto. Di cosa sono più orgoglioso? La partenza, perché le precedenti erano state terribili. Lo stacco non è stato male, anche se ho perso la posizione su Hamilton. Poi il passo è stato buono. Alla fine mi sono rilassato troppo e ho fatto un errore: non bisognerà più farlo».

Per il 19enne bolognese, il primo trionfo ha una dedica speciale: «Oggi ero tranquillo, sono riuscito a restare calmo. Lo dedico alla mia famiglia, al mio team e a tutti quelli che mi seguono da casa. Era uno dei miei grandi obiettivi. Ora avrò un approccio leggermente diverso e più consapevole. Battere gli altri non sarà facile, bisognerà continuare a martellare». Le premesse (e le promesse) vanno direttamente al terzo Gran Premio della stagione che si correrà in Giappone, domenica 29 marzo.