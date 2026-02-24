Russia-Ucraina, 4 anni dopo. Mosca rilancia l’allarme atomica: “Non abbiamo finito”. Ma l’economia è precipitata

Il triste anniversario

Quattro anni dopo, (ore 3.50, 22 febbraio 2022) l’attacco all’Ucraina, la Russia non ha ancora raggiunto tutti i suoi obiettivi bellici in Ucraina e continuerà a combattere fino a quando questo avverrà. Ad annunciarlo è stato oggi, il Cremlino, nel quarto anniversario dell’inizio della guerra provocata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin. “Gli obiettivi non sono ancora stati completamente conseguiti, motivo per cui l’operazione militare continua”, ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, che ha tuttavia voluto precisare che “l’obiettivo principale” di Mosca è garantire “la sicurezza delle persone” che vivono nell’Ucraina orientale.

Ucraina, Mosca accusa Londra e Parigi: “Vogliono dare bomba atomica a Kiev”

Intanto arriva l’allarme del Servizio di intelligence estero russa (Svr): “La Gran Bretagna e la Francia si stanno preparando ad armare l’Ucraina con una bomba nucleare“. La comunicazione dell’Svr viene rilanciata dall’agenzia Tass e rappresenta solo l’ultimo ‘alert’ riconducibile ai servizi esteri: negli ultimi mesi l’intelligence ha fatto scattare una serie di allarmi relativi a eventuali provocazioni o attacchi, con il presunto coinvolgimento dei partner occidentali di Kiev. Nessuno degli avvisi è stato confermato da eventi successivi. In questo caso, secondo l’Svr, “i britannici e i francesi vogliono mascherare il trasferimento di armi nucleari a Kiev facendolo passare come se fosse uno sviluppo attuato dall’Ucraina stessa”.

L’accelerazione di Londra e Parigi, si legge sulla Tass, verrebbe spiegata così: “La Gran Bretagna e la Francia si rendono conto che non c’è alcuna possibilità di ottenere una vittoria contro la Russia con l’aiuto delle forze armate ucraine”. A integrare un quadro a dir poco vago, le news relative alle ricadute in ambito istituzionale. Nella Duma, esponenti politici “hanno chiesto di avviare indagini parlamentari in Francia e nel Regno Unito a causa delle intenzioni di fornire all’Ucraina dispositivi esplosivi nucleari”.

Economia russa a picco

Sono passati quattro anni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Quattro anni di guerra che, insieme al pesantissimo bilancio sulle perdite umane e i danni materiali, hanno messo anche alla prova la tenuta dell’economia di Mosca, compressa fra lo sforzo bellico sempre più oneroso e le sanzioni occidentali, che hanno ridotto soprattutto le entrate relative alle esportazioni di gas e petrolio.

Per capire come sta veramente la Russia sul piano economico servono due premesse che aiutano a focalizzarsi sui fatti, cercando di ridurre al minimo le mistificazioni della propaganda: da una parte, non c’è stato il crollo su cui avevano scommesso in molti, soprattutto durante i primi due anni di guerra; dall’altra, i numeri sulla crescita (spesso già ritoccati a monte) vanno letti più in profondità, tenendo sullo stesso piano il pil, l’inflazione, l’occupazione, i salari e le condizioni di vita dei russi.

Se è innegabile una resistenza superiore alle attese, è altrettanto evidente il cortocircuito che si può innescare con la prospettiva di una imminente crisi finanziaria e il futuro sempre più compromesso, con l’economia di guerra come unica opzione percorribile. Una sintesi efficace l’ha fatta, scrivendo per The Economist, Alexandra Prokopenko, ricercatrice del Carnegie Russia Eurasia Center: l’economia russa è entrata in una “zona della morte”. Cosa vuol dire? Si tratta di una immagine presa in prestito dal linguaggio che si usa per l’alpinismo, per rappresentare il fatto che in alta montagna il corpo consuma se stesso più in fretta di quanto riesca a rigenerarsi, con la conseguenza che più a lungo resti in quota, peggio stai, indipendentemente dal riposo. “L’economia russa si trova in una sorta di equilibrio negativo: resta insieme mentre distrugge gradualmente la propria capacità futura”, scrive Prokopenko.