Nominata nel 2021, prima donna a dirigere il Louvre, pochi giorni dopo il furto Laurence des Cars aveva dichiarato durante un’audizione al Senato di avere presentato le dimissioni. Ma che Rachida Dati, ministro della Cultura, le aveva respinte. Ben diversa la decisione presa ora da Macron, secondo cui il Louvre ha bisogno di “calma e di un nuovo, forte impulso per realizzare importanti progetti di sicurezza e modernizzazione”. Come risarcimento monsieur le président le ha affidato un ruolo nell’ambito della presidenza francese del G7 “riguardante la cooperazione tra i principali musei dei Paesi coinvolti”.
Scandali e maxi truffe
Louvre in cerca di riscatto, la direttrice des Cars si dimette. Al suo posto il presidente della Reggia di Versailles
Alla fine ha ceduto e il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ne ha volentieri preso atto. La direttrice del Louvre Laurence des Cars, sotto la pressione degli scandali e la tegola del clamoroso furto di ottobre, si è dimessa. Una scelta ‘condivisa’ dall’Eliseo perché il museo più visitato al mondo ha bisogno di un “nuovo slancio”. Al suo posto arriverà il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d’Orsay fino al 2024, Christophe Leribault. È quanto apprende Bfmtv.
Louvre, al posto di des Cars il presidente della Reggia di Versailles
Dal rocambolesco furto da 100 milioni di dollari del 19 ottobre scorso per il Louvre solo brutte notizie, quasi una maledizione. Dai problemi strutturali che hanno causato la chiusura di una galleria, fino agli allagamenti nell’area riservata alle antichità egizie. E, più di recente, un’infiltrazione che ha danneggiato i soffitti dipinti in una sala che ospita un’opera del Beato Angelico. Ad aggravare la posizione della ormai ex direttrice del più grande museo pubblico del mondo una maxi frode legata ai falsi biglietti, con un danno di 10 milioni di euro, avvenuta a inizio febbraio. Danni erariali e di immagine incalcolabili aggravati da scioperi a ripetizioni e proteste dei lavoratori. Un crescendo di guai che hanno indotto des Cars ha fare le valigie. Un gesto che Macron ha definito un “atto di responsabilità in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di essere pacificato e di un nuovo forte impulso per portare avanti importanti progetti di sicurezza”.