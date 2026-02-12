Louvre senza pace, dopo il furto eccellente lo scandalo delle truffe dei biglietti

Nove arresti

Non c’è pace per il Louvre. Dopo il clamoroso furto dei gioielli dello scorso 19 ottobre e i numerosi scioperi dei dipendenti che da metà dicembre chiedono un miglioramento delle loro condizioni di lavoro, questa volta lo scandolo arriva dalla vendita dei biglietti del museo tra i più visitati al mondo.

Louvra senza pace dopo il furto dei gioielli

Un’operazione di polizia ha smantellato una maxi truffa legata alla vendita dei biglietti e al surbooking sulle visite guidate del museo parigino. Come riporta Le Parisien nove persone tra cui due dipendenti del Louvre e due guide turistiche sono stati arrestati come sospettati di far parte della frode. Particolarmente colpiti dal raggiro ci sarebbe la comunità cinese.

La maxi truffa legata alla vendita dei biglietti

L’operazione è stata realizzata in seguito “alla segnalazione del museo del Louvre”, ha precisato una portavoce dell’istituzione all’Afp. “Alla luce degli elementi di cui il museo è a conoscenza, si sospetta l’esistenza una frode su larga scala”, ha aggiunto.

Nove arresti tra le guide e i dipendenti del museo

Secondo una fonte della polizia citata dal quotidiano parigino, sarebbero stati inoltre sequestrati tre veicoli, 130.000 euro in contanti e quasi 200.000 euro depositati su conti bancari. Sotto sigill0 anche diverse cassette di sicurezza contenenti la stessa somma in contanti al loro interno. Contattato da Le Parisien, il museo del Louvre ha spiegato di “trovarsi di fronte a un aumento e a una diversificazione delle frodi nella biglietteria”. Circostanza che lo ha spinto a “mettere in atto un piano strutturato di lotta contro le truffe”, in particolare attraverso “azioni preventive e correttive e un monitoraggio dei loro risultati”.