Caso Epstein, Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare: per collaborare vuole la grazia

Il braccio di ferro

Ghislaine Maxwell, complice e storica amica e alleata di Jeffrey Epstein, non ha alcuna intenzione di collaborare nelle indagini sui file appena pubblicati. Come previsto e anticipato dall’avvocato David Markus, Maxwell si è appellata al diritto di non rispondere alle domande sostanziali, in base al Quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. A riferirlo sono stati i media americani. La donna 64enne, che sta scontando una pena di 20 anni per il traffico di ragazze messo a punto con il finanziere morto suicida in carcere, è stata interrogata tramite collegamento video dal carcere in una deposizione del Comitato di vigilanza della Camera dei rappresentanti, guidato dai repubblicani. Il gruppo di lavoro sta indagando sui legami di Epstein con figure potenti, ma anche sul modo in cui sono state gestite le informazioni sui suoi crimini.

In base alle parole del suo legale, Maxwell sarebbe «pronta a parlare in modo completo e onesto se le sarà data la grazia dal presidente Trump». «Solo lei – ha aggiunto – può fornire un resoconto completo, ad alcuni non può piacere quello che ascoltano, ma la verità conta. Per esempio, sia il presidente Trump che il presidente Clinton sono innocenti, non hanno commesso nulla di sbagliato solo la signora Maxwell può spiegare perché e il pubblico ha il diritto di questa spiegazione».

Maxwell per collaborare vuole la grazia

«È ovviamente molto deludente, avevamo molte domande da porre sui crimini che lei ed Epstein hanno commesso, così come domande su eventuali complici», ha commentato James Comer, che guida il Comitato d’investigazione sulla vicenda dell’ex finanziere. «Vogliamo sinceramente arrivare alla verità per il popolo americano e ottenere giustizia per le sopravvissute: è lo scopo di questa indagine». Parlando con le vittime di Epstein, è stato chiaro «che Maxwell era una persona molto cattiva e che ha commesso molti crimini», ha aggiunto, concludendo che «non merita alcun tipo d’immunità o clemenza».

Le nuove rivelazioni su Ghislaine

Ghislaine Maxwell è finita di recente al centro di una rivelazione di un ospite del “Dive deep podcast”, pubblicato dal Daily Mail e diretto dalla giornalista Sarah Vine. Lo storico inglese Andrew Lownie, autore di una biografia non autorizzata del principe Andrea e intitolata “La nascita e la caduta della casata di York”, ha affermato che la complice di Epstein avrebbe preso parte ad un rapporto a tre assieme a un’altra ragazza con un ex primo ministro inglese.