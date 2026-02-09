Con lo scandalo Epstein crolla anche il mito della sinistra “caviale e champagne” Jack Lang, e non solo in Francia…

La parabola degli Dei

Jack Lang, per il vicedirettore di “Le Figaro” Yves Thréard, è prima di tutto il simbolo degli anni Mitterrand e dell’era della “gauche-caviar”, la sinistra caviale e champagne. Ne era il simbolo e il bardo. Fu il gran ciambellano di Mitterrand a cui ha legato il suo nome. La sinistra francese lo considerò un genio, facendo di Jack Lang per Mitterrand quello che Malraux era per De Gaulle con l’aggiunta, tuttavia, di sfarzo e raffinatezze mondane. Per non parlare del denaro pubblico speso senza freni e delle dichiarazioni moralizzatrici e antirazziste che la sinistra francese, amica di Fidel Castro, ha predicato al mondo intero.

Le dimissioni di Jack Lang, all’età di 86 anni, dalla carica di presidente dell’Istituto del Mondo Arabo (IMA) potrebbero segnare la fine del lungo dominio culturale della sinistra sulla Repubblica francese e sulle sue istituzioni di cui Jack Lang fu il sommo sacerdote fin dal suo emblematico incarico di Ministro della Cultura nel 1981.

Il 21 maggio 1981, François Mitterrand, incaricò Jack Lang, insieme a Christian Dupavillon e Roger Hanin, di organizzare la sua cerimonia di insediamento. Fu una scena grandiosa: il nuovo Presidente della Repubblica percorse Rue Soufflot e poi depose una rosa sulla tomba di Jean Jaurès al Panthéon. Tra la folla stipata che celebrava la vittoria della sinistra c’era Jack Lang, tutto sorrisi, con la sua figura longilinea. La stampa lo descrisse come un “agitatore di idee”, una qualità che lo avrebbe portato direttamente al Ministero della Cultura.

Come gesto simbolico, rimosse la scrivania del suo predecessore Jean-Philippe Lecat e commissionò un modello semicircolare ad Andrée Putman. Le sue camicie rosa fecero scalpore; per un certo periodo indossò persino una giacca con collo alla Mao di Thierry Mugler, che causò scandalo all’Assemblea Nazionale, dove le cravatte erano la norma.

Non importavano le voci – stile di vita dissoluto, avidità – che lo circondavano. Sul primo punto, nulla fu mai dimostrato. Sul secondo, invece, si mostrò incapace di comprendere che i tempi erano cambiati. In una delle e-mail trovate negli archivi, datata 13 settembre 2013, chiese a Jeffrey Epstein se potesse prendere in prestito un’auto per andare a cena a casa del fratello dell’Aga Khan a Chantilly, a circa 70 chilometri da Parigi. “La vostra generosità è sconfinata. Posso approfittarne ancora una volta?” scrisse, lasciando intendere che non era la prima volta. Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, fece sapere che l’ex ministro non era più il benvenuto a causa delle fatture non pagate. Questo comportamento fu semplicemente accettato. Nicolas Sarkozy, François Hollande ed Emmanuel Macron lo chiamarono per diverse missioni. Questa figura, che la destra amava odiare, era un ospite fisso al tavolo del potere. Ed è proprio per questo che Jeffrey Epstein trovava in lui un rapporto di interesse.

L’ex Ministro della Cultura è la figura francese più nota nelle e-mail del caso Epstein. Qual è stato il suo coinvolgimento concreto e quello di sua figlia? Spetterà ai tribunali stabilirlo. Guillaume Tabard ricorda che qualunque disgusto questa vicenda ispiri, e qualunque avversione si possa provare per l’ex ministro socialista, egli ha diritto alla presunzione di innocenza. I sospetti, e ancor meno le voci, non sono prove.

Tuttavia, si rimane sconcertati dal potere esercitato da questa figura emblematica degli anni di Mitterrand, a cui è stato perdonato tutto. Per fare solo un esempio, François Fillon cadde in disgrazia per tre abiti ricevuti in regalo da Robert Bourgi, mentre l’ex Ministro della Cultura non fu mai interrogato sui circa 500.000 euro di abiti donatigli dallo stilista Francesco Smalto. Quante fatture non pagate furono lasciate negli hotel di lusso di Cannes durante i Festival del Cinema? Quanti privilegi furono tollerati spudoratamente?

Il socialista Lang aveva una concezione molto monarchica del suo ruolo. “La cultura sono io”. Ma la cosa peggiore è che non era il solo a pensarla così. La sinistra era orgogliosa di un’icona del genere, che garantiva loro supremazia e controllo sull’intera comunità artistica. La destra era invidiosa di lui e, affetta da un complesso di inferiorità in ambito culturale, non osava mai criticarlo. Riuscendo a convincere tutti di essere insostituibile, convinse i governi successivi di essere indispensabile. Ci riuscì così bene da diventare intoccabile.

Ma la pubblicazione, il 30 gennaio scorso, di tre milioni di nuovi documenti relativi al caso Epstein, in cui il nome “Jack Lang” compare circa settecento volte e quello di sua figlia, Caroline Lang, quasi mille volte, lo ha costretto a dare spiegazioni; la sua difesa non ha convinto e ha dovuto rassegnare le dimissioni da presidente dell’Istituto del Mondo Arabo (IMA) forzato anche dall’Eliseo.

Molti osservatori si domandano perché Macron, tre anni fa, decise di confermarlo in questa prestigiosa posizione, quando aveva già ricoperto dieci anni di mandato.

L’ex ministro racconta che il suo incontro con Epstein fu organizzato da Woody Allen nel 2010. Jack Lang, non prestò attenzione ai precedenti legali di Epstein, e lo definì “uomo colto, appassionato d’arte e di cultura”. Tutte le donazioni, che gli scambi di mail hanno così chiaramente dimostrato (prestiti di un’auto, un aereo messo a disposizione, una casa, il finanziamento di due film, il lascito testamentario di cinque milioni di euro), furono concessi da Epstein senza alcuna contropartita?

Sebbene l’esame dei “File Epstein” non riveli alcuna prova del coinvolgimento di Jack Lang nello scandalo degli abusi sessuali, molti non capiscono perché l’ex ministro “non si sia indignato per essersi associato ad una persona del genere” mentre Renaud Muselier, il suo predecessore all’Istituto del Mondo Arabo (IMA), lo esortava a “dimettersi, piuttosto che esservi costretto”.

Nei giorni scorsi la Procura Finanziaria Nazionale (PNF) ha aperto un’indagine preliminare contro Jack Lang e sua figlia Caroline per “frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro”.

Jack Lang conclude così la sua lunga carriera come presidente dell’Istituto del Mondo Arabo (IMA), incarico che gli era stato assegnato nel gennaio 2013, tredici anni prima. L’iconica istituzione parigina fu creata da Giscard d’Estaing insieme al suo amico Hassan II. Nel corso dei decenni, attorno ad essa si è sviluppata una complessa rete di Stati che cercavano di promuovere i propri interessi a Parigi.

Per Jacques de Saint Victor “tutti sanno che il caso Epstein avrà conseguenze negative sul modo in cui le persone percepiscono le élites delle nostre democrazie”. Ma, sebbene sia difficile misurarne la portata e prevederne gli effetti, possiamo comunque essere certi che questo tipo di scandalo sessuale avrà ripercussioni politiche. La storia della caduta dell’Ancien Régime offre, a questo proposito, un campo di analisi sufficientemente documentato da non lasciare spazio a dubbi.

Gli scandali sessuali divennero un acceleratore di risentimento che aprirono la strada alla Rivoluzione. Diedero un volto alla rabbia: quella contro le élites, considerate depravate, irresponsabili e impunite. La Rivoluzione fu resa possibile dagli scandali, perché distrussero la forza motrice invisibile della vecchia società: l’idea che le vecchie élites incarnassero una moralità superiore.

La Francia, nei decenni tra il 1760 e il 1780, fu inondata di opuscoli, “memorie manoscritte” e racconti salaci che coinvolgevano le sue élites, dal conte di Morangiès, che Voltaire conosceva, al marchese de Sade, compresi gli scandali sessuali che coinvolsero il figlio del maresciallo Richelieu, il duca di Fronsac e persino la regina Maria Antonietta. Tra queste opere, spicca il genio di P.-A.-F. Choderlos de Laclos e delle sue “Relazioni pericolose”. Pubblicato per la prima volta nel 1782, il libro è considerato un capolavoro della letteratura francese del XVIII secolo e narra le spietate macchinazioni di due nobili libertini, il Visconte di Valmont e la Marchesa di Merteuil. Queste letture portarono i lettori a trarre una conclusione politica: se coloro che stanno al vertice vivono nel vizio, nel capriccio, nella stravaganza o nella crudeltà, perché dovrebbero essere al comando?

E pensare che, all’inizio della sua presidenza, François Mitterrand, aveva istruito Jack Lang sui costumi dell’Ancien Régime.

Per Thréard “Jack Lang è invecchiato male, ed è finito peggio travolto da scandali e controversie”. Jack Lang è responsabile di politiche che hanno contribuito a frammentare la Francia in comunità e ad indebolirla.