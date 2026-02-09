Il concerto dei Maga al Superbowl è stato un successo: milioni di visualizzazioni in streaming (video)

Organizzato dal Turning point

Ai conservatori americani non è piaciuto lo show immigrazionista di Bad Bunny al Superbowl, ma almeno sono riusciti a consolarsi con il concerto organizzato dal Turning point Usa. L’associazione conservatrice fondata da Charlie Kirk, per ribellarsi all’imposizione del woke, ha organizzato un’esibizione a cui hanno preso parte diversi cantanti famosi, tra cui Kid Rock, Gabby Barrett, Lee Brice e Brantley Gilbert. La musica Pop rock dell’evento patriottico ha totalizzato più di 12 milioni di visualizzazioni sui social, che in tre ore sono salite fino a 16.500.000, come ha notato l’utente di X Mario Nawfal. «Cinque milioni di spettatori su YouTube per l’intervallo di Turning Point in questo momento. È un numero mostruoso per uno streaming live su YouTube», ha spiegato il commentatore sportivo Clay Travis. Come ha ricordato International business times Uk, il risultato eccezionale di Turning point sottolinea il crescente potenziale dello streaming digitale nel panorama mediatico globale.

Lo show alternativo dei Maga al Superbowl è un successo: incassate milioni di visualizzazioni

Nonostante il predominio di Bad buna, che ha potuto beneficiare di un’esibizione trasmessa in prima serata, i numeri del concerto Maga rimangono impressionanti. Come ha sottolineato il podcaster Jason Whitlock, «Kid Rock ha fatto faville. L’ultima canzone è stata fantastica». Non è noto il posto in cui è avvenuto il concerto dei conservatori americani, visto che per ricevere le indicazioni per partecipare bisogna registrarsi nel link in descrizione sui canali social del Turning point. Comunque sia, la festa ha avuto anche un valore spirituale. È stato lo stesso Kid Rock, stella del panorama musicale americano, a mandare un messaggio cristiano agli ascoltatori e ai presenti: «Donate la vostra vita a Gesù».