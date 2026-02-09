Il Super Bowl celebra gli immigrati, la rabbia di Trump: “Il peggior show di sempre” (video)

La festa americana

La vera partita si è giocata nell’intervallo, quando in campo il match si era già avviato verso una netta vittoria dei Seahawks di Seattle, che hanno dominato il Super Bowl LX stracciando i Patriots di Boston 29 a 13. Nell’half time, però, è andato in scena uno show pro immigrati latini che ha fatto infuriare Donald Trump: la finalissima di football americano ha visto protagonista il portoricano Bad Bunny, reduce dalle tre vittorie ai Grammy domenica scorsa tra cui quello per Best Album. Un personaggio di grande impatto sulla politica visto che l’anno scorso aveva interrotto il tour negli Usa per non esporre i fan alle minacce dell’Ice. Al Levi’s Stadium di Santa Clara in California Bad Bunny ha lanciato un messaggio che non è piaciuto a Trump, che non era presente alla serata che ha paralizzato, come al solito, gli americani di ogni latitudine: “Assieme siamo l’America, l’unica cosa più potente dell’odio è l’amore”.

Il Super Bowl pro immigrati e la rabbia di Trump

“E’ stato lo show più brutto di sempre, uno schiaffo in faccia all’America. Nessuno capisce una parola e il ballo è disgustoso soprattutto per i bambini”, ha detto su Truth il capo della Casa Bianca che ha seguito la partita da Mar-a-Lago avendo scelto di disertare il Super Bowl “per la lontanza” dalla West Coast ma anche per la scelta della Nfl di assegnare l’half time a un cittadino americano che canta solo in spagnolo. Trump aveva detto che avrebbe seguito in streaming il concerto pro-Maga dell’attempato rocker Kid Rock messo in piedi dall’organizzazione di Charlie Kirk, Turning Point Usa: un medley di ‘golden oldies’ e musica country concluso con l’appello agli spettatori a dedicare la vita a Gesu’. Il portoricano Bad Bunny ha invece ricreato allo stadio un vero e proprio villaggio popolato da star come Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B, Pedro Pascal e Jessica Alba, ma anche persone prese dalla vita reale, una taqueria di Los Angeles e, da Brooklyn, uno degli ultimi social club portoricani rimasti a New York. C’era anche un bambino a cui l’ex cassiere di supermercato Benito Antonio Martínez Ocasio ha regalato il grammofono d’oro dei Grammy: a molti ha evocato il piccolo Liam Ramos, espulso dal Minnesota al Texas. Vestito in una tuta disegnata per lui da Zara, Bad Bunny ha suggellato l’half time elencando i nomi di tutte le nazioni del Nord e Sud America e chiuso con un “God Bless America”. L’

“Questo ‘spettacolo’ è solo uno ‘schiaffo in faccia’ al nostro Paese, che ogni giorno stabilisce nuovi standard e record, compresi il miglior mercato azionario e i migliori fondi pensione della storia! Non c’è nulla di stimolante in questo pasticcio di spettacolo dell’intervallo e, state a vedere, riceverà ottime recensioni dai media che diffondono fake news, perché non hanno la minima idea di cosa stia succedendo nel mondo reale. E, a proposito, la Nfl dovrebbe sostituire immediatamente la sua ridicola nuova regola sul calcio d’inizio”, ha aggiunto Trump.