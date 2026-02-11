Giochi Invernali, è già un’Italia da record: eguagliato il medagliere di Torino 2006

In soli 4 giorni

Due ori, due argenti e sette bronzi: sono questi i risultati ottenuti dalla rappresentativa azzurra e che assume una speciale valenza statistica. Gli 11 podi parziali, infatti, hanno già eguagliato il numero complessivo di quelli ottenuti 20 anni fa

Sono bastati quattro giorni alla rappresentativa azzurra che difende la bandiera Italia ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali per eguagliare il record di medaglie di Torino 2006. Due ori, due argenti e sette bronzi: è questo il medagliere dell’Italia Team e assume una speciale valenza statistica: gli 11 podi parziali, infatti, hanno già eguagliato il numero complessivo di quelli ottenuti 20 anni fa a Torino 2006, fino a oggi l’edizione invernale più munifica tra quelle ospitate nel nostro Paese. Un altro primato dopo quello fatto registrare domenica scorsa, grazie alle 6 medaglie in un giorno, record storico di tutti i tempi per l’Italia ai Giochi olimpici invernali. Ad dodici giorni dal termine dei Giochi, al momento Milano Cortina è già la quinta edizione della storia dopo Lillehammer 1994, Pechino 2022, Salt Lake City 2002 e Albertville 1992.

Hockey, per azzurre storica sfida ai quarti contro Usa

Intanto venerdì alle ore 21.10 alla ‘Milano Rho Ice Hockey Arena’ si svolgerà la più importante e prestigiosa partita di hockey su ghiaccio della storia per la Nazionale italiana femminile. Le azzurre affronteranno gli Stati Uniti nei quarti di finale dei Giochi olimpici di Milano Cortina (ancora da definire gli altri accoppiamenti). La squadra italiana non ha mai raggiunto un livello mondiale così alto, tanto da conquistare la corona di squadra rivelazione del torneo olimpico, per essere entrata tra le otto Nazioni al mondo dopo aver sconfitto Francia e Giappone nella fase a gironi e perso di misura contro la Germania, non ha mai raggiunto un livello mondiale così alto.

Per i bookmaker Goggia favorita al super G

Intanto mentre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella arriva ai Giochi Invernali, i bookmaker si scatenano in vista del super G femminile. Sofia Goggia è la super favorita per l’oro, ma a sorpresa è Laura Pirovano a conquistare il cuore degli appassionati: mezza Italia, infatti, punta su di lei. Ben il 48% degli scommettitori è convinto dell’exploit della trentina nel SuperG di domani. Un sogno, quello dell’oro, che spera di coronare anche Sofia, che è la favorita dei bookmaker a 3,50 volte la posta: d’altronde, il sigillo a cinque cerchi nel Super-G è l’unico che manca alla bergamasca, già entrata nella storia domenica andando a medaglia per la terza Olimpiade consecutiva nella stessa disciplina, la discesa libera. Non solo Goggia e Pirovano, perché la squadra italiana, come dimostra il secondo posto come medaglie vinte finora, è nutrito e competitivo: subito dietro Goggia, quindi, ecco Federica Brignone, la cui vittoria paga 5 volte la posta, alla pari della tedesca Emma Aicher (la “preferita” dal 40% degli scommettitori) e davanti a Alice Robinson (8,00). Outsider le austriache Cornelia Huetter e Ariane Raedler (11,00), mentre Elena Curtoni si attesta a 16,00. È questione azzurra anche per il podio, con Goggia che vede un posto tra le prime tre a 1,70 e Brignone a 1,82.