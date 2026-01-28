Vannacci contro tutti. Il simbolo del suo nuovo movimento un plagio di Nazione Futura?

La polemica

Roberto Vannacci contro tutti. Il generale è particolarmente attivo e sta lavorando per battezzare un nuovo movimento, che – ha chiarito – non sarà un partito. Intanto c’à già il simbolo, anticipato da alcune agenzie di stampa. Il logo è stato depositato nei giorni in cui la Lega si riuniva in Abruzzo per rilanciare l’azione politica. Un cerchio a sfondo blu, con la scritta bianca ‘Futuro nazionale’, e sotto quella gialla ‘Vannacci’. Tutto rigorosamente in stampatello maiuscolo, in un font stile littorio. Al centro compare un’ala tricolore. Futuro nazionale, dunque. Si chiamerà così la nuova creatura del vicesegretario del Carroccio.

Vannacci agita la Lega e non solo: depositato il nuovo simbolo

Mentre il cantiere agita via Bellerio arriva la prima polemica. Nome e simbolo appaiono molti simili a quelli dell’associazione (e rivista) Nazione Futura. Il pensatoio di Francesco Giubilei è partito al contrattacco. In un comunicato ufficiale Nazione Futura prende le distanze da qualsiasi equivoco, e rivendica la primogenitura del simbolo del “più autorevole think tank conservatore italiano riconosciuto a livello internazionale”. Nella nota si dà notizie di “numerosissime segnalazioni” che segnalano una somiglianza “sia con il nome Nazione Futura sia con il nostro logo”, un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata.

Il contrattacco di Nazione Futura: somiglia troppo al nostro simbolo

“L’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato (da Vannacci, ndr) ed esprime “sorpresa” per una scelta grafica e nominale giudicata “anche a prima vista simile”. Una sorpresa – contina la nota – che risulta “ancora maggiore” considerando che lo stesso Vannacci, prima dell’ingresso in politica, aveva partecipato come ospite a eventi organizzati dall’associazione. La fondazione di Giubilei nell’occasione rivendica la propria storia. Fondata nel 2017, oggi conta più di 80 circoli in tutta Italia, centinaia di iscritti – tra cui consiglieri comunali e regionali – una rivista trimestrale e un quotidiano online registrati. E un’attività continuativa di eventi e a relazioni con reti internazionali di think tank conservatori. “Qualsiasi iniziativa che nasce al di fuori dell’attuale coalizione di governo un favore alla sinistra”. Come dire Vannacci è avvisato.

Il generale nega che si tratti di un nuovo partito

L’europarlamentare leghista chiarisce che non ci sarà nessun terremoto politico, a rassicurare il partito. “È solo un simbolo, come quello del Mondo al contrario (dal nome del libro che lo ha reso popolare e inviso) e di Generazione Decima”. All’Ufficio brevetti europei, come risulta dal sito dello European union intellectual property network, la domanda di registrazione del marchio è stata presentata il 24 gennaio, sabato scorso. Il capolista Massimiliano Romeo cercare di spegnere l’incendio. “Il fatto che abbia presentato un simbolo può destare polemiche. Ma io sto a quel che ha detto lui” ovvero che “non ha intenzione di fondare un suo partito. Salvini poi ha detto che parlerà col generale. Sono tifoso del fatto che si possa chiarire al più presto”.