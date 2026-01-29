La Sanità del Lazio cambia, orgoglio Rocca: inaugurato il nuovo Pronto soccorso del S. Giovanni a Roma

I servizi migliorano

La sanità laziale cambia. E’ stato inaugurato il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata, realizzato grazie ai cinque milioni di euro che la Regione, a guida Francesco Rocca, ha risparmiato sui fondi per il Giubileo.

L’intervento realizzato

Al centro dell’intervento, un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, finanziato con risorse regionali legate al Giubileo 2025, fondi di edilizia sanitaria e risorse aziendali. Dopo la presentazione, il presidente Rocca ha visitato i nuovi spazi: il pronto soccorso riorganizzato per intensità di cura, il reparto di Ortopedia completato e l’atrio centrale riqualificato. Il nuovo pronto soccorso, collocato al piano terra del Corpo A, si estende su circa 1.400 metri quadrati ed è stato realizzato in due fasi. L’area ad alta intensità di cura, finanziata con fondi del Giubileo per oltre 2,1 milioni di euro, occupa circa 900 metri quadrati e comprende tre sale per un totale di 18 posti letto, spazi clinici e di supporto, locali tecnici e una sala d’attesa da 45 posti. L’area a media e bassa intensità, realizzata con fondi aziendali per 1,2 milioni di euro.

L’orgoglio di Francesco Rocca

Il presidente della Regione Francesco Rocca ha parlato del San Giovanni come di una “struttura importante di questa città, e ringrazio tutti per aver reali un presidio che risponde perfettamente all’idea su come impiegare le risorse disponibili, tra Pnrr, fondi di bilancio e altro”. Importante è “ridare dignità alle nostre strutture, ai pazienti e agli operatori sanitari, è importante lavorare in ambienti tecnologicamente avanzati e adeguati, e anche questo incide sulla dignità del lavoro”. Rocca ha aggiunto che “l’attenzione ai bilanci ha liberato energie e consente nuove opere e acquisti di apparecchiature con tecnologia avanzata“. La sanità del Lazio – ha aggiunto il governatore – “ha ancora tanti problemi ma stiamo lavorando molto. L’onere e l’onore per me è riuscire a vincere la problematica dell’attesa”.

Ghera: “I servizi migliorano notevolmente”

“Un intervento importante che rientra nel programma elettorale del Centrodestra, di Fratelli d’Italia e del presidente Francesco Rocca, e che darà la possibilità di offrire ai cittadini di questo quadrante un servizio sanitario migliore”. Parole dell’assessore regionale del Lazio alla mobilità, trasporti, tutela del territorio, ciclo dei rifiuti, demanio, Fabrizio Ghera, a margine dell’inaugurazione. “In queste settimane si stanno attivando i servizi in molte Case della Comunità, il nostro obiettivo è far sì che i cittadini abbiano la possibilità di usufruire di servizi efficienti” ha sottolineato Ghera