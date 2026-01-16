È morta Bibi, figlia “segreta” di Freddie Mercury: aveva 48 anni. Conduceva una battaglia legale per venire riconosciuta

In Inghilterra

Il leader dei Queen e la famiglia non avevano mai confermato la tesi della donna, che sosteneva di essere nata da una relazione di Mercury con la compagna di un amico

Bibi, la donna che sosteneva di essere la figlia segreta del frontman dei Queen, Freddie Mercury, è morta all’età di 48 anni. Lo riporta l’Independent citando un comunicato del marito di Bibi, Thomas. “Se ne è andata pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore spinale, e ha lasciato due figli di nove e sette anni”, si legge nel comunicato.

La figlia segreta

Inizialmente nota solo come ‘B’, aveva raccontato all’autrice e giornalista Lesley-Ann Jones di essere stata concepita durante una relazione che il cantante rock aveva avuto con la moglie di un amico, in un libro dal titolo ‘Love’ uscito l’anno scorso. “B ora è con il suo amato e amorevole padre”, ha proseguito il marito Thomas, “le sue ceneri furono sparse al vento sulle Alpi”. Nel libro, Jones racconta che Mercury chiamava Bibi il suo “tresor” (tesoro in francese) e la sua “piccola ranocchia”. Proprio a Bibi sarebbero state dedicate le canzoni dei Queen ‘Bijou’ e ‘Don’t Try So Hard”.

La rivelazione

Nel libro, Bibi aveva raccontato di un legame speciale con il cantante e di aver sempre saputo chi fosse suo padre. La sua decisione di parlare pubblicamente sarebbe scaturita dopo aver appreso che Mary Austin, storica compagna di Mercury, avrebbe negato la sua esistenza.

L’esistenza della presunta figlia è rimasta segreta per circa 50 anni, nota solo a una ristretta cerchia di persone vicine a Freddie, inclusi i suoi genitori e la sorella.

Uno dei più grandi cantanti del rock

Freddie Mercury è morto il 24 novembre 1991 all’età di 45 anni. La causa del decesso è stata una broncopolmonite aggravata dalle complicazioni dell’AIDS. Solo il giorno prima della sua scomparsa, il 23 novembre 1991, il leader dei Queen aveva rilasciato un comunicato stampa ufficiale in cui annunciava pubblicamente al mondo di essere malato.

Freddie Mercury è considerato uno dei più grandi cantanti della storia del rock, ancora oggi amato dalle nuove generazioni.

In alcune interviste si definì scherzosamente “gay come una giunchiglia”, ma ammise anche di avere “gusti sessuali molto ampi”. Non affrontò mai l’argomento in modo formale, preferendo mantenere un certo mistero sulla sua vita privata.

La sua donna del cuore

Mary Austin fu la donna più importante della sua vita, che lui definiva la sua “moglie di fatto” e a cui dedicò Love of My Life. Quando le confessò di essere bisessuale a metà degli anni ’70, lei rispose dicendogli che secondo lei era in realtà omosessuale. Nonostante la fine della loro relazione romantica, rimasero legatissimi fino alla sua morte.

Jim Hutton, invece fu il suo compagno storico dagli anni ’80 fino alla fine dei suoi giorni. Mercury si riferiva a lui come a suo “marito.