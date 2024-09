Paura per Brian May, il chitarrista dei Queen colpito da un ictus: “E’ andata bene, posso ancora suonare”

Paura per Brian May, il grande chitarrista dei Queen, compagno musicale di Freddie Mercury e dei grandi successi ottenuti dalla band inglese negli anni settanta e ottanta: May è stato colpito da un ictus nei giorni scorsi che gli ha paralizzato (momentaneamente) un braccio. Ma nel complesso è andata bene e oggi addirittura il “baronetto” può riprendere a suonare.

La paura per Brian May e la paralisi del braccio

Sono state settimane difficili quelle vissute da Brian May, storico componente dei Queen. Il chitarrista inglese ha aspettato che le sue condizioni di salute migliorassero prima di rivelare ai suoi fan di avere avuto un ictus. “ Sono qui per portarvi una buona notizia: la buona notizia è che, dopo gli eventi degli ultimi giorni, posso suonare la chitarra”, ha raccontato su Instagram May, muovendo le dita della sua mano sinistra davanti all’obiettivo del cellulare. Poi la confessione: “Dico questo perché avevo qualche dubbio, perché quel piccolo problema di salute di cui parlavo si è verificato circa una settimana fa e l’hanno definito un ictus minore”.

Dal racconti di May è facile ipotizzare che abbia avuto un attacco ischemico transitorio.

Autore di The show must go on

77 anni, fondatore insieme al grande Mercury e a Roger Taylor dei Quee, Brian May è anche l’autore di alcuni dei grandi successi della banda, tra i quali la ormai mitica, ‘The show must go on’.

Il baronetto esperto di astrofisica

Oltre a essere un grande musicista, Brian May ha un dottorato di ricerca in astrofisica, conseguito all’Imperial College London nel 2007. Nel corso degli anni si è occupato dello studio degli asteroidi e della possibilità di modificarne la traiettoria al fine di evitare una eventuale collisione con la Terra. Nel 2023 è diventato Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico: il chitarrista e autore è stato insignito del titolo di Sir nella lista dei nominativi, firmata per la prima volta da Re Carlo III, in virtù dei suoi servigi “resi alla musica e per i servizi di beneficenza”.