Regata delle Repubbliche Marinare, nelle acque dell’Arno dopo sette anni trionfa Venezia (video)

Foto: Foto da Fb / Profilo di Luca Zaia

Storia e sport

Venezia si aggiudica la 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane sulle acque dell’Arno. Al secondo posto Genova. Pisa arriva terza, seguita da Amalfi. Al Galeone verde di Venezia la vittoria mancava dal 2019 nelle acque casalinghe. La manifestazione, tornata a Pisa dopo quattro anni, aveva preso il via nel primo pomeriggio con la regata femminile, dove le ragazze del Galeone rosso di Pisa si sono imposte su Venezia arrivata seconda, seguita da Genova e Amalfi. La barca di Genova è stata squalificata per avere toccato una boa.

Regata storica, il trionfo di Venezia

Le quattro imbarcazioni che rappresentano le Antiche Repubbliche Marinare si sono sfidate sulla distanza dei 1.000 metri le donne (partenza da ponte Solferino) e dei 2.000 metri gli uomini (partenza da ponte sull’Aurelia). Entrambe le competizioni si sono concluse alla Scalo dei Renaioli dove era stato allestito il palco per autorità e pubblico. Tanto pubblico anche sulle spallette dei Lungarni, con migliaia di persone a fare il tifo per i colori delle proprie città. La Regata è stata preceduta dal corteo storico delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane durante il quale hanno sfilato sui Lungarni, con partenza da Lungarno Fibonacci per poi proseguire sul ponte della Fortezza, Lungarno Mediceo, ponte di Mezzo, lungarno Galilei per conncludersi allo Scalo Renaioli. Centinaia i figuranti di Pisa, Amalfi, Genova e Venezia chiamati a rievocare momenti e personaggi della storia di ciascuna Repubblica.