Checco Zalone da recordman al botteghino a “oracolo”: si avvera la profezia nascosta in Buen Cammino

Mai come lui in Italia

A 28 giorni dall'uscita nei Cinema l'ultimo film del comico pugliese diventa il più visto di sempre nel Paese. E spunta il cosiddetto easter egg: un messaggio in codice nella targa della "sua" Ferrari rossa

Il nuovo film di Checco Zalone è già un fenomeno di massa. “Buen Camino”, uscito il giorno di Natale ha già fatto registrare in meno di un mese il record di incassi. Un traguardo che, in realtà, sembra ormai quasi scontato quando si tratta di una pellicola che vede come protagonista il comico pugliese. Ma oltre all’immancabile primato “Buen Cammino” diventa anche ‘oracolo’ per un giorno. Nella pellicola infatti appare un messaggio nascosto, il cosiddetto “easter egg”, decisamente originale, che non è passato del tutto inosservato e che oggi risuona come una vera e propria divertente profezia, avverata.

Occhio alla targa ‘nascosta’

E riguarda la targa della Ferrari, rossa e fiammante, presente nel film con la quale Zalone decide di fare “il percorso di Maranello, più comodo e più bello”, che non è affatto casuale. Il codice infatti è stato ideato dal registra Gennaro Nunziante: CZ71OQT. La combinazione di numeri e lettere in realtà è un acronimo e a svelarlo è stato il settimanale Tv sorrisi e canzoni sui suoi canali social: CZ vuol dire “Checco Zalone”, 71 sta per “71 milioni di euro”, e le lettere successive OQT significano “Otterremo Questo Traguardo”.

Il film più visto di sempre in Italia

Ecco: la predizione si è avverata dopo 28 giorni, visto che con gli incassi di ieri sera il film ha superato la quota dei fatidici 71 milioni”. “Buen Camino” diventa ufficialmente il film più visto nella storia del cinema italiano e quello con il maggior incasso di sempre al box office, superando il record detenuto finora dal primo capitolo di Avatar. E se è arrivato oltre i 71 milioni in meno di un mese, chissà dove arriverà nei prossimi due…