Due ebrei ortodossi accoltellati e feriti in una sinagoga a Londra: arrestato un sospettato

Foto: Ansa foto / TECNAVIA_PHOTO_GENERALE_1588471.jpg ( 05/ago/2009)

Allarme terrorismo

I due fortunatamente non sono in pericolo. Cresciuti spaventosamente gli attentati antisemiti in Gran Bretagna

Due ebrei ortodossi sono stati accoltellati oggi fuori da una sinagoga a Golders Green, sobborgo a nord di Londra. Lo riferiscono diversi media israeliani come il Times of Israel. Secondo quanto riferito dallo Shomrim, organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, i volontari sono intervenuti immediatamente riuscendo a fermare e trattenere il sospetto fino all’arrivo della polizia.

I fatti

Gli agenti – riporta la Bbc – hanno quindi utilizzato un taser per immobilizzare l’uomo, che è stato arrestato. Le vittime stanno ricevendo cure mediche da parte dell’organizzazione di soccorso Hatzola. L’area era già stata teatro di tensioni nelle scorse settimane, quando ambulanze della stessa Hatzola erano state incendiate nelle vicinanze del luogo dell’aggressione odierna. Golders Green, situato nella zona nord di Londra, è noto per essere un quartiere ad altissima densità di popolazione ebraica. L’episodio è stato classificato da diverse fonti locali e internazionali come un attacco antisemita.

I precedenti nella City

L’attacco a Golders Green si inserisce in un periodo di forte tensione per la comunità ebraica di Londra, segnato da diversi episodi recenti di violenza e atti vandalici. Nello stesso quartiere di Golders Green, quattro ambulanze dell’organizzazione ebraica Hatzola sono state distrutte in un incendio doloso. L’attacco è stato rivendicato da un gruppo filo-sciita.

Pochi giorni prima dell’accoltellamento, a metà aprile, un uomo e una donna sono stati arrestati per aver tentato di dare fuoco a una sinagoga a Finchley, zona nord di Londra.

Le autorità hanno sventato diversi attacchi pianificati contro siti della comunità ebraica a Watford e Harpenden, portando a numerosi arresti.

L’antisemitismo cresce in Gran Bretagna

Il rapporto del Community Security Trust (CST) ha registrato 3.700 episodi di antisemitismo nel Regno Unito nel 2025, il secondo dato più alto di sempre dopo il picco del 2023. La sola Greater London ha riportato centinaia di casi (774 solo nella prima metà del 2025), con il distretto di Barnet (che include Golders Green) come l’area più colpita a causa dell’alta presenza di residenti ebrei. : Nell’ottobre 2025, un attentato terroristico a Manchester presso la congregazione Heaton Park ha causato due morti e tre feriti durante lo Yom Kippur.

La polizia metropolitana ha intensificato i pattugliamenti nei quartieri ebraici di Londra, come promesso dal sindaco Sadiq Khan in risposta alla crescita di questi “crimini d’odio”.

La condanna di Starmer