“Buen camino” di Checco Zalone fa il botto a Capodanno: un record da 41 milioni di euro al botteghino

L'ennesimo successo

“Buen Camino”, il film on Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, sta continuando a dominare il box office italiano e firma uno dei migliori risultati di sempre del primo gennaio. Nel giorno di Capodanno, infatti, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5.143.204 euro, con una quota di mercato del 66,2% e una media di 6.628 euro in 776 cinema. I numeri sono ripresi dalle statistiche Cinetel, mentre il totale degli incassi si attesta a 41.197.191 euro e a 5.110.106 presenze nelle sale. Si tratta del terzo miglior risultato di sempre per un film nel primo giorno dell’anno. Davanti a “Buen Camino” si piazzano solo altri due titoli interpretati da Checco Zalone, tra cui “Tolo Tolo” con 8.887.696 euro e ‘Quo Vado?’ con 7.360.192 euro. Entrambi sono usciti proprio a Capodanno, favoriti dall’effetto novità e dall’enorme attesa che accompagna da sempre i film del comico pugliese.

L’effetto “Buen Camino” sul mercato cinematografico italiano continua a farsi sentire, registrando una crescita del 41,8% rispetto al Capodanno 2024 e un incremento del 4% rispetto alla settimana precedente. La pellicola è stata prodotta da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli e da Indiana Production, assieme a Medusa Film in collaborazione con Mzl e Netflix.