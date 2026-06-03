Il deputato “vannacciano” Pozzolo esce fuori strada col Suv: valori alcolici molto alti, nessun ferito, lui sta bene

Sta bene, Emanuele Pozzolo, ma lo spavento è stato forte. La sua Mercedes è finita fuori strada martedì pomeriggio sulla superstrada che porta a Cossato, all’altezza di Vigliano Biellese, forse a causa dell’asfalto bagnato. L’ex deputato di FdI, espulso dal partito dopo la vicenda del colpo di pistola sparato in una festa di Capodanno, poi transitato nel partito di Vannacci, “Futuro Nazionale”, era alla guida del suo Siv nero: dopo essere uscito di strada, una pattuglia della polizia stradale lo ha sottoposto all’alcoltest dal quale è emerso che il conducente era positivo con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge. Trasgressione che gli è valsa una denuncia penale. Gli agenti hanno contestato al parlamentare, rimasto illeso, la positività alla guida e seguiranno i provvedimenti del caso.

Emanuele Pozzolo e le disavventure giudiziarie