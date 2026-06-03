Depressione e fragilità, al Senato “Un pensiero per Fiorella Fabiola” con un forum di politici, psichiatri e nutrizionisti

Presso la “Sala della Barberia” del Senato, giovedì scorso si è tenuta la 9ª edizione del convegno di sensibilizzazione sulla depressione “Un pensiero per Fiorella Fabiola”, ideato e diretto dalla giornalista e conduttrice televisiva Magda Mancuso, e promosso dal Senatore Orfeo Mazzella, vicepresidente della Commissione Sanità al Senato, nell’ambito di un “Tavolo sulle fragilità mentali”.

L’evento è stato moderato dal giornalista legislativo Luca Antonio Pepe, che ha lasciato i saluti introduttivi al Senatore Orfeo Mazzella e all’ideatrice Magda Mancuso. A discutere delle problematiche legate alla psiche, si sono alternati professionisti di fama nazionale, ognuno dei quali ha espresso riflessioni in base al proprio indirizzo professionale, legate agli ultimi aggiornamenti in materia di depressione.

Tra essi gli psichiatri Pietro Prevete ed Elizabeth Prevete, il reumatologo e sindaco di Acerra Tito d’Errico, le psicologhe Manuela Morra e Simona Toto, la nutrizionista Enza Laudando, l’insegnante di yoga Katia Tesone e il giornalista Diego Paura. Le conclusioni di questa nona edizione inerenti alla depressione hanno unito l’innovazione farmacologica e digitale e il nuovo focus sul paziente: la depressione non è solo una malattia mentale, ma coinvolge l’intero organismo. È confermata l’efficacia delle terapie psicologiche che vengono oggi considerate “interventi di prima linea”, con risultati pari o superiori alle cure farmacologiche. L’avvento dell’Intelligenza Artificiale, e la diffusione della psicoterapia online, sono “strumenti chiave” per avviare l’accesso alle cure, un’urgenza soprattutto per le nuove generazioni. L’appuntamento ha visto la collaborazione della giornalista Pina Stendardo per le interviste e di Arturo Favella per le riprese televisive. Partner dell’iniziativa Italo Ntv, Dalcuore sartoria, Antica Frutteria dal 1965 di Patrizio Pelliccio, Cuori di Sfogliatella, Coco nano’s sweets e Antica Pizzeria del Popolo.