Bonelli fuma uno spinello in diretta da Fedez: sceneggiata contro il dl Sicurezza (video)

C'è poco da ridere

Un tiro di spinello in un video per dire: legalizzate la marijuana. E’ l’ennesimo numero da cabaret di terz’ordine di Angelo Bonelli, ospite del Pulp Podcast di Fedez. Nel video, Fedez prepara quella che ha tutte le apparenze di una canna: “Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana… onore a Bonelli”, dice Fedez. E Bonelli, uomo delle istituzioni, leader di Avs e- ricordiamolo- figlio di un carabiniere si presta a dare manforte all’illegalità: “Sì, legalizziamola – dice – . La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l’erba”. A quel punto, Fedez fa fare un tiro a Bonelli: “A lei… un bel tirone”. E poi, dopo che Bonelli ha accettato, Fedez scherza: “E adesso Bonelli va a “Porta Porta”.

Ennesima sceneggiata di Bonelli

Il decreto sicurezza del governo ha appena confermato le pene per lo spaccio, anche di “lieve entità” contenute nel dl dello scorso anno. Le norme hanno equiparato le infiorescenze di canapa industriale alle sostanze stupefacenti (DPR 309/90), rendendo di fatto illegale la commercializzazione di cannabis light anche con THC inferiore allo 0,5%. Le leggi vanno rispettate, ma c’è chi provoca. Come nell’ultima seduta che ha approvato il dl: le opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’ultima seduta contestano fermamente queste norme. “Decreto Sicurezza” (D.L. n. 48/2025, convertito in legge 80/2025), che ha equiparato le infiorescenze di canapa industriale alle sostanze stupefacenti (DPR 309/90), rendendo di fatto illegale la commercializzazione di cannabis light anche con THC inferiore allo 0,5%.

In principio furono i sassi dell’Adige

Bonelli non è nuovo a sceneggiate addirittura dalle aule parlamentari: i sassi dell’Adige mostrati alla premier Meloni per imputarle il dramma della siccità è ormai un “numero” da circo cult. Dare un esempio negativo ai giovani sull’uso disinvolto della cannabis, però, non fa tanto ridere.