Vincita record alla lotteria negli Usa: azzecca i sei numeri e si porta a casa quasi due miliardi di dollari

E' il secondo della storia

Il vincitore può scegliere di incassare subito 850 milioni oppure di riscuotere tutto il jackpot in 30 anni

Una vincita da record negli Stati Uniti. Una schedina giocata in Arkansas si aggiudica il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzeccato i 6 numeri estratti: 4, 25, 31, 52 e 59 a cui si aggiunge il Powerball 19. Il montepremi complessivo raggiunge la cifra di 1 miliardo e 817 milioni di dollari. “E’ un premio che cambia la vita”, dice Matt Strawn, presidente del Powerball Product Group e CEO di Iowa Lottery.

Il vincitore può scegliere: 850 milioni subito o tutto in 30 anni

Il vincitore, per adesso ancora anonimo, potrà scegliere tra 2 diverse soluzioni per riscuotere la vincita. Può ricevere subito 834,9 milioni di dollari in un’unica soluzione o ricevere l’intera cifra, che si intende lorda, diluita in 30 anni: un pagamento immediato e poi 29 pagamenti con un incremento del 5% ogni anno. Insomma, qualsiasi sarà la scelta si tratterà di una somma impressionante.

Gli altri fortunati della lotteria di Natale

L’estrazione di Natale ha reso felici altri otto giocatori negli Stati Uniti: sono quelli che hanno indovinato 5 numeri aggiudicandosi premi da 1 milione di dollari. Altre 114 schedine si sono aggiudicate 50mila dollari e 31 hanno vinto 100mila dollari.

Il biglietto fortunato venduto in una stazione di servizio

Il biglietto vincente è stato venduto in una stazione di servizio, quella di Murphy Usa, a Cabot, non lontano da Little Rock. “Congratulazioni al nuovo vincitore del Powerball per un premio straordinario che cambierà la sua vita”, ha esultato Matt Strawn, il presidente della popolare lotteria.

“Vogliamo ringraziare anche tutti i giocatori che hanno partecipato: ogni biglietto acquistato – ha messo in evidenza – contribuisce a sostenere programmi e servizi pubblici in tutto il Paese”.

Il vincitore resta anonimo solo se non è un politico

Il vincitore, in base alla legge del suo Stato, può restare anonimo per i prossimi tre anni a meno che non sia un politico eletto o un suo stretto familiare.