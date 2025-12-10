Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Trump viene colpito dalla porta del bagno occupato nel jet privato e ci scherza su: “Oh salve, c’è qualcuno…” (video)

Il siparietto

Trump viene colpito dalla porta del bagno occupato nel jet privato e ci scherza su: “Oh salve, c’è qualcuno…” (video)

Esteri - di Giulio Benarmato - 10 Dicembre 2025 alle 14:19

Mentre parlava con i giornalisti a bordo dell’Air force one, Donald Trump ha inavvertitamente bloccato una persona all’interno del bagno dell’aereo presidenziale. L’insolito siparietto è avvenuto mentre volava in Pennsylvania, a Mountpoco, per il suo primo comizio pubblico sull’economia dopo mesi.  Durante il viaggio ha risposto alle domande degli inviati riuniti. Pochi secondi dopo, è stato colpito accidentalmente dalla porta del bagno mentre qualcuno usciva. Trump inizialmente è sembrato confuso, ma poi ha ironizzato: “Oh, salve. Qualcuno è lì dentro”. Dopo la sua reazione, i giornalisti sono scoppiati a ridere e lui ha continuato, bussando alla porta chiedendo all’utente di venire fuori. Il video è diventato presto virale sui social, con meme e commenti che hanno celebrato il  grande senso dell’umorismo del presidente americano.

Trump blocca per sbaglio un uomo nel bagno dell’Air force one e poi scherza: “Vieni fuori”

Nel corso della diretta streaming si è sentito un oggetto sbattere ripetutamente contro l’Air force one e, di conseguenza, Trump ha chiesto a un giornalista di stare più attento: “Dovrai andarci piano con quella cosa. È un aereo del governo, ma ci tengo a tenerlo in buone condizioni”. L’inquilino della Casa Bianca, in passato, ha fatto spesso battute quando si è ritrovato in situazioni piuttosto bizzarre. Basti pensare a quanto è stato colpito da un microfono di un giornalista mentre parlava in conferenza stampa a marzo, durante una visita alla Joint Saint Andrews del Maryland. “Questo sarà un momento di televisione per stasera” ha scherzato il presidente: “Ci sarà una grande racconto” sull’accaduto. “Hai visto?” ha chiesto il presidente americano a un uomo che si trovava fuori dal video, accertandosi che anche qualcun’altro se ne fosse accorto.

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Giulio Benarmato - 10 Dicembre 2025