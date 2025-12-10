Trump viene colpito dalla porta del bagno occupato nel jet privato e ci scherza su: “Oh salve, c’è qualcuno…” (video)

Il siparietto

Mentre parlava con i giornalisti a bordo dell’Air force one, Donald Trump ha inavvertitamente bloccato una persona all’interno del bagno dell’aereo presidenziale. L’insolito siparietto è avvenuto mentre volava in Pennsylvania, a Mountpoco, per il suo primo comizio pubblico sull’economia dopo mesi. Durante il viaggio ha risposto alle domande degli inviati riuniti. Pochi secondi dopo, è stato colpito accidentalmente dalla porta del bagno mentre qualcuno usciva. Trump inizialmente è sembrato confuso, ma poi ha ironizzato: “Oh, salve. Qualcuno è lì dentro”. Dopo la sua reazione, i giornalisti sono scoppiati a ridere e lui ha continuato, bussando alla porta chiedendo all’utente di venire fuori. Il video è diventato presto virale sui social, con meme e commenti che hanno celebrato il grande senso dell’umorismo del presidente americano.

Trump blocca per sbaglio un uomo nel bagno dell’Air force one e poi scherza: “Vieni fuori”

Nel corso della diretta streaming si è sentito un oggetto sbattere ripetutamente contro l’Air force one e, di conseguenza, Trump ha chiesto a un giornalista di stare più attento: “Dovrai andarci piano con quella cosa. È un aereo del governo, ma ci tengo a tenerlo in buone condizioni”. L’inquilino della Casa Bianca, in passato, ha fatto spesso battute quando si è ritrovato in situazioni piuttosto bizzarre. Basti pensare a quanto è stato colpito da un microfono di un giornalista mentre parlava in conferenza stampa a marzo, durante una visita alla Joint Saint Andrews del Maryland. “Questo sarà un momento di televisione per stasera” ha scherzato il presidente: “Ci sarà una grande racconto” sull’accaduto. “Hai visto?” ha chiesto il presidente americano a un uomo che si trovava fuori dal video, accertandosi che anche qualcun’altro se ne fosse accorto.