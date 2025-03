Un operatore televisivo colpisce Trump in faccia con il microfono, ma lui scherza e sminuisce l’incidente (video)

"Un grande momento televisivo"

Il presidente americano Donald Trump è stato colpito inavvertitamente sul volto durante una conferenza stampa mentre rispondeva alle domande dei cronisti alla Joint sase Andrews nel Maryland. Il microfono ha colpito The Donald prima sulla bocca e poi sul viso, ma il presidente ha subito provato ad indietreggiare chiudendo gli occhi per evitare ulteriori contatti con l’oggetto. Dopo l’incidente, Trump ha lanciato un’occhiata folgorante all’operatrice, alzando le ciglia con un’espressione di divertimento mentre il microfono veniva rapidamente allontanato da lui. “Questo sarà un momento di televisione per stasera” ha scherzato il presidente: “Ci sarà una grande racconto stasera” sull’accaduto. “Hai visto?” ha chiesto il presidente americano a un uomo che si trovava fuori dal video, accertandosi che qualcuno avesse assistito alla scena.

Quello del microfono non è l’unico incidente di Trump

Non è chiaro per quale emittente lavori l’operatore che ha sbattuto il microfono sulla faccia di Trump, ma questo non è stato l’unico incidente della giornata per il tycoon. Pochi minuti prima, infatti, il presidente americano è leggermente inciampato mentre saliva i gradini dell’aereo Marine one sul prato della Casa Bianca. The Donald stava cercando aiutare X, il figlio di Elon Musk, a salire sul velivolo assieme a lui, ma il suo piede destro è rimasto incastrato sotto il primo gradino. Dopo il piccolo contrattempo, Trump ha poi ripreso rapidamente a camminare, salendo sull’aereo senza difficoltà. Niente a che vedere con le storiche gaffe di cui si è reso protagonista il suo predecessore Joe Biden, che oltre a farfugliare parole a caso davanti alle telecamere, ha costellato la sua carriera presidenziali di cadute e capitomboli più o meno gravi nei momenti televisivi più importanti.